El equipo Batalla campeón del XXXIII Torneo Santio de ajedrez 'Memorial J.M. Ezkai'

Las fiestas contaron, un año más, con la disputa del XXXIII Memorial J.M. Ezkai de Ajedrez, de la mano de Billabona Xake Joku Elkartea, en Txistulari plaza. El ya tradicional torneo contó con la presencia de quince equipos. Cuatro de la villa y once de la provincia. Se jugó el torneo por equipos de partidas Blitz, a cinco minutos cada jugador (cuatro por equipo). El ganador fue el equipo de Batalla (Irun) con 51 puntos. Segundo: Fomento (Renteria), 47,5. Tercero, Gros, 42,5 y dede le cuarto al décimo quinto puesto, Andoain-Urnieta, Luzaro (Errenteria), Billabona A, Zarautz, Easo, Billabona D, Hondarribi, Getaria, Billabona B, Beraun, Emakume Xakelariak (Donostia) y Billabona C. Y por la tarde se disputó, por tercera vez, el Torneo Santiago Sub-14, que se jugó en sistema suizo, a 5 minutos por jugador con la presencia de 32 de jugadores. Ganó Alex, con once puntos seguido de Unai, con 9 y de Danel con ocho.