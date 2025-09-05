Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El encuentro de quintos llega a Ormaiztegi este fin de semana

J. ZABALA

ORMAIZTEGI.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:27

Los quintos locales se reunirán por primera vez este fin de semana dentro de la iniciativa Kintoburue, organizada por la asamblea juvenil Harrikalariak. Hasta ahora la localidad no contaba con un día propio para los quintos, por lo que el objetivo es cubrir ese vacío y consolidar una nueva tradición.

El acto central será una comida popular, aunque la programación se extenderá a todo el fin de semana. Ayer por la tarde, se llevó a cabo el reparto de pañuelos en la plaza, seguido de un bertso poteo con la participación de Ane Zuazubiskar, Nerea Ibarzabal y Mikel y Amaia Iturriotz.

Foto de grupo y comida

