Emozioak kudeatzeko hitzaldia eskainiko dute Larraulen datorren astean

Tolosa GoierriEmozioak kudeatzeko hitzaldia eskainiko dute Larraulen datorren astean
A. N.
larraul.
Ostirala, 10 urria 2025, 20:11
Treba Gurasoak egitasmoaren baitan, Larraulen 'Gure emozioak kudeatzen, seme-alaben bidelagun izateko' hitzaldia eskainiko du Miren Ros trebatzaileak. Ekitaldia kultur etxeko erabilera anitzeko gelan eskainiko da, arratsaldeko 17:30ean, eta gurasoei zuzenduta dago. Hitzaldira joateko interesa dutenek kultura@larraul.eus helbidera idatzi edota 634 289 327 telefono-zenbakira deituz izena eman beharko dute.