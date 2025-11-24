Eleganteek herriko kaleak hartu zituzten Ormaiztegin

Tolosa GoierriEleganteek herriko kaleak hartu zituzten Ormaiztegin
San Andres jaietan herritar eta bizilagunak XIX. mendeko eleganteen jantziak biziberritu zituzten
Ormaiztegi
Astelehena, 24 azaroa 2025, 20:13
San Andres jaien baitan, pasa den larunbatean herria XIX. mendeko giroan murgildu zen. Urmaiz abesbatzak botatako txupinazoak jaiei hasiera eman zien ostiralean, eta hurrengo egunean ormaiztegiarrak kalera atera ziren dotore jantzita, garai bateko jantziak berreskuratuz eta herriko memoriari beste behin bizia emanez.
Jundajo txarangaren laguntzarekin, ohiko ibilbidea egin zuten plazatik bainuetxeraino, Zumalakarregi museoak sustatutako ekitaldian, museoak aspalditik du helburu bainuetxearen ondarea gogoraraztea eta balioan jartzea.
Gizarte etxean geldialdia egin zuten balsa dantzatzeko. Azkenik, bazkaria Zubipe kiroldegian egin zuten, giro lasaian eta elkartasunez.