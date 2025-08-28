Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tolosa Goierri

Elbarrenako jaietako bazkari eta afarietarako txartelak erosteko azken egunak

A. N.

zizurkil.

Osteguna, 28 abuztua 2025, 20:37

Datorren ostegunean hasiko dira Elbarrena auzoko jaiak eta dagoeneko salgai daude egun horietan egingo diren bazkari eta afarietarako txartelak Egarri eta Pasus tabernetan. Igande honetan, abuztuaren 31an, amaituko da erosteko epea.

Lehenengo egunean, irailaren 4an, herri afaria egingo da plazan, 25 eurotan. Bi menu daude aukeran eta tiketak erosterakoan adierazi beharko da sagardotegi menua edo beganoa hartuko den. Aurten, beste gune bat ere egongo da afaria etxetik eraman nahi dutenek bertan bazkaldu ahal izateko.

Hurrengo egunean, irailaren 5ean, gazteen bazkaria izango da. Txartelak 14 euroko prezioa dute eta norberak eraman beharko ditu platera eta mahai-tresnak.

Era berean, irailaren 6ko herri bazkarirako mahai eta aulkiak erreserbatu ahal izateko, abuztuaren 31a baina lehen izena eman beharko da labur.eus/herribazkaria imprimakian edo Udal bulegoetan. Gainera, gauero karpan afaltzeko gune librea egongo da.

Bestalde, irailaren 7ko patata tortila lehiaketan parte hartu nahi dutenek, etxetik eraman beharko dituzte osagaiak, sua eta tresnak.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las dos influencers de San Sebastián que se cuelan en la lista de Forbes
  2. 2

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  3. 3

    Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
  4. 4

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  5. 5 La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico
  6. 6 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  7. 7

    Un admirador de Silva que debutó en Anoeta y que se inspira en Oyarzabal
  8. 8 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  9. 9 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad
  10. 10

    La Real recibirá 5 millones por Urko

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Elbarrenako jaietako bazkari eta afarietarako txartelak erosteko azken egunak