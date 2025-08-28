Elbarrenako jaietako bazkari eta afarietarako txartelak erosteko azken egunak

Tolosa GoierriElbarrenako jaietako bazkari eta afarietarako txartelak erosteko azken egunak
A. N.
zizurkil.
Osteguna, 28 abuztua 2025, 20:37
Datorren ostegunean hasiko dira Elbarrena auzoko jaiak eta dagoeneko salgai daude egun horietan egingo diren bazkari eta afarietarako txartelak Egarri eta Pasus tabernetan. Igande honetan, abuztuaren 31an, amaituko da erosteko epea.
Lehenengo egunean, irailaren 4an, herri afaria egingo da plazan, 25 eurotan. Bi menu daude aukeran eta tiketak erosterakoan adierazi beharko da sagardotegi menua edo beganoa hartuko den. Aurten, beste gune bat ere egongo da afaria etxetik eraman nahi dutenek bertan bazkaldu ahal izateko.
Hurrengo egunean, irailaren 5ean, gazteen bazkaria izango da. Txartelak 14 euroko prezioa dute eta norberak eraman beharko ditu platera eta mahai-tresnak.
Era berean, irailaren 6ko herri bazkarirako mahai eta aulkiak erreserbatu ahal izateko, abuztuaren 31a baina lehen izena eman beharko da labur.eus/herribazkaria imprimakian edo Udal bulegoetan. Gainera, gauero karpan afaltzeko gune librea egongo da.
Bestalde, irailaren 7ko patata tortila lehiaketan parte hartu nahi dutenek, etxetik eraman beharko dituzte osagaiak, sua eta tresnak.
