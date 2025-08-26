EHUko Udako Ikastaroen barruan, irailaren 4an eta 5ean hitzordu interesgarria izango da Ataunen

Tolosa GoierriEHUko Udako Ikastaroen barruan, irailaren 4an eta 5ean hitzordu interesgarria izango da Ataunen
Aurten, Barandiaranek Arkeologia, Etnografia eta Euskal Mitologiara egindako ekarpenetan sakonduko dute
A. Mariezkurrena
Ataun.
Asteartea, 26 abuztua 2025, 20:15
Hirugarren urtez jarraian, Joxemiel Barandiaranen ekarpenak izango dituzte hizpide Ataunen, EHUko Udako Ikastaroen barruan. Ataungo Udalaren laguntzarekin, hitzaldiak irailaren 4an eta 5ean izango dira, Herri antzokian. Jose Antonio Mujika Alustiza, UPV/EHU irakaslea, da ikastaroaren zuzendaria.
Ikastaro hauen helburu nagusia da «Jose Migel Barandiaranen bizitzan eta lanetan sakontzea, balioa emateko eta haren ekarpenak gizarteratzeko. Euskal Historiaurrearen oinarriak finkatu zituen diziplina anitzeko lehen ikerketa taldearen inguruan sakonduko da», iragarri dute antolatzaileek.
J. M. Barandiaranen bizitza eta lanak garaiko gizartean nola txertatzen ziren azaltzen saiatuko dira irailean eskainiko diren saioetan. «Euskal mitologiako pertsonaia entzutetsuenen eta megalitoen onomastikaren inguruko hausnarketa eta interpretazioak ekartzea», besteak beste, diotenez.
Irailaren 4 eta 5ean izango den ikastaroko zuzendaria Jose Antonio Mujika Alustiza, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleaJose Migel Barandiaranen bizitzan eta lanetan sakontzea, balioa emateko eta haren ekarpenak gizarteratu nahi da
Azken mende eta erdian euskaldunen jatorriari buruz aurkeztutako hipotesien analisia egitea eta gaur egungo ikerketa paleogenetikoen ikuspegiarena.
Emaitza emankorrak
Bestalde, gogoratzen dute «Jose Migel Barandiaranen ekarpena oso garrantzitsua izan da hainbat ikerketa ildotan: Arkeologia, Etnografia, Antropologia Kulturala edo Mitologia. Haren bizi-tzari buruzko ikuspegi orokorra dugu, baina badira hain ezagunak ez diren gaiak; hala nola, bere prestakuntza urteak, baita Gerra Zibilak eten zuen ikertaldeko kideen (Telesforo Aranzadi, J.M. Barandiaran, Enrique Eguren) arteko giza harremana ere. Aitzindaritzat jo daiteke euren lana, eta Euskal Historiaurreari buruzko ikerketak sendotzea ahalbidetu zuen. Ikerketa horiek euskararen eta, oro har, euskal kulturaren inguruko jardueren loraldia gertatu zen hamarkadetan egin ziren».
Beren landa-lanen emaitza emankorrek, arkeologian zein etnografian, aukera ematen diete hurrengo belaunaldiei eremu horietan bildutako datuetan eta informazioan sakontzeko. Euskal mitoak Europako kontinentean dauden beste antzeko mito ba-tzuen argitan berrinterpretatzen dira. Aztarna arkeologikoak eta antropologikoak aztertzeko metodologian egindako aurrerapenek (genetikoak, datazioak, hizkuntzalaritzakoak, eta abar), eta esku-hartze arkeologiko berriek Euskal Herriaren iraganaren ikuspegi sakonagoa eta osoagoa ematen ari dira.
Joxe Migel Barandiaran Aierbe 1889an Ataungo Peruenezar baserrian jaio zen eta 1991n hil jaioterrian bertan, gerraostean, erbestetik itzuli zenean, eraikitako Sara Etxean hain zuzen. XX. mendeko euskal ikertzaile garrantzitsuenetako bat izan zen. Etnologia, antropologia, arkeologia eta mitologiaren alorretan lan garrantzitsuak egin zituen.
Ezin da ahaztu Jose Migel Barandiaran antropologoa, etnografoa eta apaizak arrasto sakona utzi zuela Euskal Herrian eta nazioartean, betiko galtzeko zorian ziren aztarna, usadio eta esamoldeak aztertzeko eta ahanzturatik salbatzeko egindako lan eskergagatik batez ere. Urte askoan zientziaren metodoak erabiliz egindako berebiziko ikerketa lanaren ondorioz, elkarte askotako kide izendatu zuten eta sari ugari jaso zituen: horien artean, honoris causa doktore izendatu zuten Euskal Herriko Unibertsitateak, Gasteizko Teologia Fakultateak, Deustuko Unibertsitateak eta Madrilgo Complutense Unibertsitateak. Halaber, Gipuzkoako Urrezko Domina, Gernikako Arbolaren Gurutzea eta Nafarroako Urrezko Domina ere jaso zituen.
