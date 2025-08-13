Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Guraso elkarteak aukera zabala prestatu zuen. NÚÑEZ

Zizurkil

Eguraldi goibelari irribarrea margotu zioten

Oilasko biltzaileek eman zieten hasiera Andra Mari jaiei, haurrak eskulanak egiten zituzten bitartean

Amaia Núñez

Zizurkil

Asteazkena, 13 abuztua 2025, 20:23

Andra Mari jaien lehen eguna lainotsua izan bazen ere, herritarrek giro ederrean hasi zituzten festak. Gazteak goizean goizetik aritu ziren oilasko biltzen baserriz baserri. Bazkalordurako herrigunera gerturatu ziren eta plazan emanaldia eskaini zuten.

Haurrek ere ederki pasa zuten goizean guraso elkarteak antolatutako eskulan tailerrean. Txapak, marrazkiak, jokoak, karetak, aurpegia margotzea... aukera zabala izan zuten San Millan elizako zimiterioan.

Haurren eguna

Ostegun honetan txikienei zuzendutako egitaraua izango da Andra Mari jaietan, Umeen eguna baita. Haurren krosak emango dio hasiera egitarauari 11:30ean. Ondoren, buruhandiak eta jolasak egongo dira bazkalordura arte.

Bazkalondoren, puzgarriak izango dituzte 16:00etatik 19:00etara. Era berean, XXXIV. Mus Txapelketa antolatuko da Zentroan. 19:00etan Dj Mikeltxinekin diskofesta hasiko da. 22:00etatik aurrera lau eta erdiko V. Intxaur Pilota Txapelketako finalak jokatuko dira, 22:30ean zezen-suzkoa eta gauerdian, Dj Mikeltxinek alaituko du giroa.

