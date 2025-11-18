Disponibles las invitaciones para el teatro del grupo Las Poderosas

A. N. anoeta. Martes, 18 de noviembre 2025, 20:08 Comenta Compartir

El grupo de teatro guatemalteco Las Poderosas actuará el viernes, día 28, en el auditorio Mikelasagasti. La entrada es gratuita, pero los interesados en acudir deberán recoger la invitación en la biblioteca.

Las Poderosas Teatro es una compañía artística de Guatemala que utiliza las artes escénicas como herramienta para la sensibilización, la sanación, la transformación social y el empoderamiento de las niñas, niños, jóvenes y mujeres. Las actrices son mujeres de las propias comunidades mayas, xincas, garífunas y mestizas a quiénes el teatro ha transformado sus vidas.

El grupo presentará la obra 'Nuestras migraciones', una obra coral inspirada en testimonios y relatos reales. En siete historias narran las complejas dinámicas de migración y las múltiples formas de violencia en todas las etapas del trayecto a la que están expuestas las mujeres migrantes, con su dolor, sufrimiento, con su resiliencia y su solidaridad.

Con esta obra quieren visibilizar la migración de las mujeres en Centroamérica y la región latinoamericana, que en muchos casos responde a contextos de violencia de género, pobreza estructural, exclusión, criminalidad organizada, violencia estatal, regresión de derechos y crisis climática.