La Diputación de Gipuzkoa señala que la variante «no es prioritaria» I.A. ZIZURKIL. Miércoles, 18 julio 2018, 00:35

Con el texto de la moción aprobada por el Ayuntamiento, en diciembre del 2017, los miembros de los tres partidos que componen la corporación: el alcalde Joxemari Luengo, la concejala de EAJ-PNV Maria Angeles Lazkano y el concejal del PSE Josean Sánchez tuvieron una reunión con la Diputación Foral de Gipuzkoa, el 10 de julio. Participó como representante de la Diputación el director general de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa Mikel Uribetxeberria. Los representantes de Zizurkil solicitaron a la Diputación que retomara el proyecto de la variante y que si no pudiera comenzar con los trabajos esta legislatura, que marcara una hoja de ruta, tal como pedía la moción aprobada por los representantes de la corporación.

El representante de la Diputación les respondió «que ya tienen voluntad para ello», pero rechazó rotundamente el proyecto de variante aprobado por la Diputación en 2010, alegando que es «demasiado caro» (21 millones de euros) y que no es viable. Además, Uribetxeberria les reprochó que eligieran la opción más cara de todas las alternativas que ofrecieron a la corporación de aquella época. La Diputación planteó estudiar otro recorrido que tiene menos túneles que el proyecto anterior y que es, en general, más barato que aquel, pero la Diputación no tiene otra oferta o un proyecto nuevo específico entre manos. El director de Infraestructuras Viarias propuso realizar reuniones con el Ayuntamiento, para empezar a elaborar un nuevo proyecto. El Ayuntamiento se mostró dispuesto a ello, pero el alcalde Luengo solicitó al representante de la Diputación que fijara unos plazos o una hoja de ruta, tal como reza la moción. No adoptó ningún compromiso, porque, según el representante de la Diputación, la autovía de Deskarga tiene prioridad en este momento, y después tienen otros dos proyectos entre manos: el que va a unir Deba y Mutriku y el que va a unir Urretxu y Azkoitia, este último mucho más caro que la variante de Zizurkil.

Los representantes municipales recordaron a la Diputación que, según las últimas mediciones, más de 10 vehículos atraviesan el centro de Zizurkil, y que el peligro, la contaminación y el ruido son muy evidentes. También mencionaron la iniciativa que han impulsado los vecinos, poniendo en evidencia el enfado que sienten. La respuesta del director fue que «estaba al corriente de ello». El Ayuntamiento pondrá en marcha un proceso con la Diputación para elaborar un nuevo proyecto de variante, pero el alcalde Luengo ha manifestado que se ha llevado una gran «desilusión» en esta última reunión, porque ha llegado a la conclusión de que la Diputación ha rechazado la solicitud de la corporación. El alcalde también ha solicitado expresamente que se arregle cuanto antes la recta de Aduna (la carretera que une Aduna y Zizurkil), porque está en una situación «inaceptable».

Recogida de firmas

Por iniciativa de un grupo de padres y madres, estas últimas semanas está en marcha una recogida de firmas para solicitar la variante. En Zizurkil, se puede firmar en Iriarte, en Egarri, en la casa de cultura Atxulondo y en la cafetería Saski.