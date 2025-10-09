Detienen a una persona por quemar contenedores en Zizurkil

La noche del martes al miércoles se quemaron contenedores ubicados en la rotonda de Zaldua y una persona fue detenida ayer por estos hechos. La ... del martes era la tercera vez que quemaban los contenedores en Zizurkil desde julio. Al día siguiente, una vez producido el incendio, la Ertzaintza ha procedido a la identificación y detención del autor, quedando el caso en sus manos.

El Ayuntamiento de Zizurkil denunciaba «con indignación y preocupación» los hechos. «Este tipo de comportamientos irresponsables e inaceptables no tienen cabida en nuestro municipio», subrayó la alcaldesa Maite Amenabar. «El fuego ha causado una gran indignación en los vecinos, pero afortunadamente no ha habido daños personales».

El incendio de los contenedores generó grandes llamas, «poniendo en peligro la seguridad de los vecinos de la zona, de las viviendas y del tráfico que pasaba por ellas». Fue la tercera vez en tres meses que Amenábar reprobó la conducta. «No podemos aceptar esta actitud violenta y destructiva que ataca directamente la limpieza del pueblo, la economía pública y la tranquilidad de los vecinos. Es una acción irresponsable y peligrosa que no vamos a tolerar bajo ningún concepto. La seguridad ciudadana es nuestra prioridad y es responsabilidad de todos cuidar nuestro país con respeto y responsabilidad».Los hechos comenzaron en julio, en un intervalo de dos semanas, los días 6 y 19, cuando se quemaron los contenedores de Ernio bidea y Azken Portu en dos ocasiones. Esta semana, tras la segunda noche de incendios en la zona de recogida de residuos de la rotonda de Zaldua, la Ertzaintza identificó y detuvo a una persona.

Asimismo, desde el Ayuntamiento recordaron a la ciudadanía que «en caso de observar cualquier movimiento sospechoso», lo comunicaran inmediatamente a la Policía Municipal o a la Ertzaintza. «Zizurkil es de todos y entre todos tenemos que cuidarlo».