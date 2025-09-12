Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Larrondon egin diren desbroze lanak. A. U.

Tolosa Goierri

Desbroze lanak egin ditu Udalak Larrondo ingurunean

Larre publikoetan baso zuhaixka, sastraka eta larre eremuen arteko oreka bermatzea dute helburu aurreran eraman diren lanek

Amaia Núñez

AMEZKETA.

Ostirala, 12 iraila 2025, 20:44

Larre publikoak «zaindu eta hobetzeko» helburuarekin, Larrondo ingurunean desbroze lanak egin ditu Amezketako Udalak. Azken urteotan egidako lanari jarraipena eman diote aurtengo lanek.

Ondoko lanekin «larreak egoera onean mantentzen dira, eta horrek abeltzaintzarako baliagarri izaten jarraitzea ahalbidetzen du», zehaztu dute Udaletik. «Aldi berean, ingurunea zaintzen eta eremuaren itxura atseginagoa eskaintzen laguntzen dute, baso zuhaixka, sastraka eta larre eremuen arteko oreka bermatuz».

Lanak Foru Aldundiko Goilarre programaren baitan kokatzen dira. Lan hauek herritarrekin adostu zituen urte hasiean egindako bilera batean Udalak. Iaz garo xehaketak eta ur hornidura hobekuntzan zentratu ziren lanak bereziki.

Baso publikoak

Era berean, aste honetan, Gipuzkoako Foru Aldundiko basozainekin elkartu da udala, Amezketako baso publikoen kudeaketa plana eta egiten ari diren lanak gertutik ezagutzeko helburuarekin. Hemendik aurrera lankidetza hau modu koordinatuan zabaltzen joateko ideia dute eta hurrengo hilabeteetan aurrera eramango diren lanak prestatzeko helburuarekin.

