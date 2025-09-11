Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa Goierri

Deporte y cultura para animar el fin de semana en Olaberria

J. Z.

olaberria.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:40

Mañana, Olaberria vivirá una intensa jornada deportiva y cultural organizada desde el área de Igualdad del Ayuntamiento. El objetivo de la iniciativa es dar visibilidad al deporte femenino y ofrecer un espacio en el que las mujeres deportistas sean protagonistas.

La programación arrancará con un partido de pelota profesional femenina, en el que se espera un gran nivel competitivo y que servirá para poner en valor el trabajo de las pelotaris. A continuación, se celebrará un festival de harrijasotze protagonizado por mujeres, una modalidad en la que la fuerza y la técnica se dan la mano y que tradicionalmente ha contado con escasa presencia femenina.

La jornada se completará con la VIII edición del concurso local de sidra de Olaberria, en el que las y los vecinos podrán presentar sus elaboraciones (a partir de las 18.00 en la sociedad Arkupe).

