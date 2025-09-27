Cortes de tráfico en la N-1 durante el fin de semana en Olaberria

J. Z. olaberria. Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

La carretera N-I está registrando afecciones al tráfico este fin de semana debido a los trabajos de rehabilitación superficial del firme que se están ejecutando en varios puntos de la vía. Las obras, iniciadas ayer por la noche, continuarán hasta las 060 horas del lunes.

Los cortes afectan a la circulación en la N-1 a la altura de Olaberria, en dirección Gasteiz, en el cual permanece cerrado el carril rápido o lento entre los puntos kilométricos 417,000 y 415,500. Asimismo, se encuentra cerrado al tráfico el ramal N-I-416-2-S en dirección Idiazabal.

Aunque la previsión es que las afecciones concluyan a primera hora del lunes, se recomienda a los conductores extremar la precaución en la zona y, en la medida de lo posible, planificar con antelación los desplazamientos para evitar retenciones o desvíos.