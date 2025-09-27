Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tolosa Goierri

Cortes de tráfico en la N-1 durante el fin de semana en Olaberria

J. Z.

olaberria.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:16

La carretera N-I está registrando afecciones al tráfico este fin de semana debido a los trabajos de rehabilitación superficial del firme que se están ejecutando en varios puntos de la vía. Las obras, iniciadas ayer por la noche, continuarán hasta las 060 horas del lunes.

Los cortes afectan a la circulación en la N-1 a la altura de Olaberria, en dirección Gasteiz, en el cual permanece cerrado el carril rápido o lento entre los puntos kilométricos 417,000 y 415,500. Asimismo, se encuentra cerrado al tráfico el ramal N-I-416-2-S en dirección Idiazabal.

Aunque la previsión es que las afecciones concluyan a primera hora del lunes, se recomienda a los conductores extremar la precaución en la zona y, en la medida de lo posible, planificar con antelación los desplazamientos para evitar retenciones o desvíos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  2. 2 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  3. 3

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  4. 4 Tres restaurantes guipuzcoanos se suman a la Guía Michelin en septiembre
  5. 5

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  6. 6

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  7. 7

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  8. 8

    Miguel Ángel Muñoz: «Aquí firmé mi primer autógrafo y por la Behobia me hice runner»
  9. 9 Detenidos por robar 13.000 euros en prendas de ropa en una empresa textil de Arrasate
  10. 10 Jennifer Lawrence, sobre Gaza: «Estoy aterrorizada, es un genocidio. Tengo miedo por mis hijos y por todos los niños del mundo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cortes de tráfico en la N-1 durante el fin de semana en Olaberria