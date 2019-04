Ura confirma el vertido ilegal de Papelera del Oria de Zizurkil Lo relaciona con problemas derivados de las obras que está realizando la empresa. La denuncia fue efectuada por Eguzki el pasado 29 de marzo IMANOL ARRATIBEL ZIZURKIL. Martes, 23 abril 2019, 01:05

Ura ha confirmado el vertido ilegal de Papelera del Oria que Eguzki denunció el 29 de marzo. Lo relaciona con problemas derivados de las obras que está realizando la empresa de Zizurkil para ampliar sus instalaciones de depuración y le ha solicitado que adopte alguna medida adicional con el fin de poder controlar cuándo supera el nivel de vertido autorizado.

Desde Eguzki denuncian que «no se trató de un vertido puntual, pues, aunque la denuncia la hicimos el 29 de marzo, tenemos constancia de que venía produciéndose desde días antes y sabemos que continuó días después, como lo demuestran los vídeos de los días 30 y 31, respectivamente».

Los ecologistas se congratulan que nuestros ríos, «afortunadamente, no son lo que fueron hace cuarenta o cincuenta años, y eso resulta muy evidente en el Oria, donde ya solo los más veteranos recuerdan aquellas espumas tan características de las papeleras. Ahora bien, eso no puede ser una excusa para nada». No obstante, critican que «las redes generales de saneamiento están sin completar».

En lo que respecta al Oria, dicen que no se cansarán de citar los casos de «Aginaga, Ziako erreka de Andoain o el río Zelai que desemboca en Tolosa». Por otra, aseguran que hay «infinidad de viviendas y empresas sin conectar a las redes generales o cuyos vertidos exceden la autorización que tienen concedida. En este sentido, solo en los últimos meses hemos denunciado casos en Donostia, Mundaka, Zizurkil, Lasarte-Oria, Mutriku, Ondarroa... No son situaciones puntuales, sino crónicas o, mejor dicho, cronificadas. Tanto, que a menudo miramos al río y las consideramos normales, cuando son fruto de vertidos ilegales. Debemos tener claro que cualquier vertido al río es contaminante y por tanto perjudicial para el ecosistema».

Por eso, animan a denunciar los vertidos, llamando al 112 o a Eguzki.