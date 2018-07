Concentración contra la pintada en el monolito de Remi Ayestaran Concentración en contra de la pintada al monolito, que apareció con una esvástica. / I. ARRATIBEL I.A. VILLABONA. Sábado, 28 julio 2018, 00:41

La iniciativa 'En recuerdo de Remi' realizó un llamamiento para concentrarse alrededor de su monolito y denunciar la pintada de una esvástica en la escultura en recuerdo al concejal abertzale. Muchas personas acudieron a mostrar su repulsa.

Unai Urreaga, miembro de la iniciativa, explicó que a comienzos de las fiestas de Santiago han atacado el monolito de «nuestro amigo y vecino Remi Ayestaran. Han pintado una esvástica. Nos parece un ataque grave e inadmisible y queremos denunciarlo duramente». Indicó que en la época en que se habla tanto de convivencia, «lo que la derecha le ha hecho a una víctima de este pueblo es un ataque directo».

Subrayó que a los responsables «les queremos decir alto y claro que en Villabona no vamos a tolerar este tipo de actos. No vamos a caer en la provocación y seguiremos trabajando por el recuerdo de Remi. No vamos a dejar a los fascistas que cojan fuerza en las calles de nuestro pueblo».

Remi será recordado el martes a las ocho de la tarde, junto al monolito erigido en su memoria. Criticaron al Gobierno municipal del PNV por haber redactar su propio texto de rechazo a esta pintada y «en la que no reconocen que Remi fue una víctima política».

Tanto EAJ-PNV como PSE-EE condenaron la pintada.