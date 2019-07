La comparsa-parodia 'La Boda' celebró su 50 aniversario por todo lo alto Los recién casados, junto al fotógrafo, el cura y algunos invitados a la boda. / FOTOS: IMANOL ARRTIBEL El enlace estuvo cargado de momentos emotivos, situaciones divertidas y detalles cuidados IMANOL ARRATIBEL AMASA-VILLABONA. Sábado, 27 julio 2019, 00:40

La original comparsa de 'La Boda', aquella cuadrilla de osados jóvenes que en 1969 contaban con 16-18 años, hoy convertidos en 'adultos' de 66-68 años, volvieron a reeditarla. La comparsa salió en pasacalles, a las 11.30 horas, desde el exterior de la Iglesia, donde se hizo la parodia del casamiento con el cura, acompañado del lanzamiento de arroz y amenizada por Ostolaza, Ale y Astiasaran.

El enlace estuvo cargado de diversión, emotividad, buen humor y espontaneidad, y el matrimonio, sentado en un coche Rolls-Royce, con chófer incluido, no paró de sonreír y bromear, junto a su hijo en el carro llevado por la criada, compartiendo su alegría con los invitados y los curiosos que apreciaron la boda. Hubo desfile, mediodía y tarde, por las calles de la localidad, donde la comitiva nupcial se completó con el look de la época acompañado del cura, el alguacil, el almirante, los pelotaris centrados en el 'Manco de Villabona', el viudo...

Los invitados, en el caso de los hombres, se presentaron con una cuidada indumentaria con pantalón largo y chaqueta, y las mujeres con sombrero, en alusión a la 'Petit Paris', como se conocía a la villa. No faltó el banquete de boda, con cien comensales, en la Plaza Berdura con animación de la txaranga Pasai, tras la misma.

La comparsa-parodia de 'La Boda' salió por primera vez en 1969, el 26 de julio, coincidiendo con el Día de los casados. Una cuadrilla local decidieron que lo iban a festejar con una boda de una pareja de novios que ya eran padres de un niño, lo más real posible y por todo lo alto. No se atrevieron, entonces, a llevar ni cura, ni alguacil.

Estos personajes los recuperaron en la reedición de la comparsa del año 1994, en el 25 aniversario donde participaron uno 20 personajes, ya dentro del programa de fiestas.

Memorial Ezkai de Ajedrez

El 34. Memorial J.M. Ezkai de Ajedrez, de la mano de Billabona Xake Joku Elkartea, se disputa hoy a partir de las diez de la mañana en Txistulari plaza. Se jugará el torneo por equipos de partidas Blitz, a cinco minutos cada jugador (cuatro por equipo). Participarán quince equipos, once de la provincia y cuatro de la villa. A las 16,30 horas, Ajedrez para niños, Sub 14, de la mano de Billabona Xake Joku Elkartea, en Txistulari plaza. Antes a las once de la mañana, concurso de Dibujo para niños, organizado por Oria Merkatarien elkartea, en Berdura Plaza.

Tiro al Plato en Mandoegi

El Gran Premio de Tiro Mini-Foso de Amasa-Villabona (con máquina robot, altura variable con Fono) se disputa hoy en la campa de Atxutu Mandoegi, (a un kilómetro del campo de fútbol de Arratzain), en horario de 11.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas, siendo los entrenamientos de 9.00 a 11.00 horas. Organizado por el club de Tiro Loatzo, el evento deportivo acoge las siguientes condiciones: 25 platos biodegradables por tirador; escuadras de 6 tiradores, a la distancia de 15 metros.

Erromeri Eguna

Gaur goizetik emango zaio hasiera Erromeria Egunari. 11:30ean Santiotan kantari kantujira Beha Zana frontotik abiatuko da, erraldoien eta ipotxen parte-hartzearekin. Arratsaldean, Oinkari Dantza Taldeak, Herriko elkarte gastronomikoen laguntzarekin (Behar Zana, Irrintzi, Zunbeltz eta Uxo Toki), 'Erromeri Eguna' antolatuko du Erreboteko Plazan hainbat ekitaldiekin. 17.00etan kalejira Lizartzako Isk&bila txarangaren eskutik; 18:00etan sagardo eta pintxo dastaketa; 18:15ean Santiotan kantari kantujira, Amalur parketik abiatuta; 19:00etan trikitilariak: Agurtzane eta Ion Elustondo.

Gauerako ere hainbat hitzordu daude: 22:30ean bertsolariak Txermingo Ikastolan: Alaia Martin, Amets Arzallus, Andoni Egaña, Haritz Mujika, Maialen Lujanbio y Miren Artetxe -gai-jartzailea Amaia Agirre izango da-. Gauerdian Gari eta Eñaga Trikitilariak eta 02:00etan Larrain dantza herrikoia, Hernani dultzaineroen eskutik.