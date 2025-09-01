Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

ALEGIAKO UDALA

Tolosa Goierri

La circulación de Larraitz Este abierta

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:03

Las obras de reforma de la zona este del barrio Larraitz están llegando a su fin y ya han entrado en la última fase. Por ello, el tráfico y la circulación de vehículos se han restablecido a la normalidad. Las plazas de aparcamiento también están disponibles. En este sentido, han reestructurado los lugares de estacionamiento y desde el Ayuntamiento subrayan que habrá que aparcar en los lugares habilitados.

