La circulación de Larraitz Este abierta

Tolosa GoierriLa circulación de Larraitz Este abierta
Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:03
Las obras de reforma de la zona este del barrio Larraitz están llegando a su fin y ya han entrado en la última fase. Por ello, el tráfico y la circulación de vehículos se han restablecido a la normalidad. Las plazas de aparcamiento también están disponibles. En este sentido, han reestructurado los lugares de estacionamiento y desde el Ayuntamiento subrayan que habrá que aparcar en los lugares habilitados.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.