Chupinazo y presentación del Melocotón con zumba y cena hoy en Elbarrena Mujeres de diversas generaciones que han participado en la Comisión de Fiestas tirarán el txupin desde la balconada de Pasus I. ARRATIBEL ZIZURKIL. Miércoles, 5 septiembre 2018, 00:23

El barrio de Elbarrena de Ziurkil está ya de fiestas. Ayer, se disputó la XI edición del cross mixto por parejas. Ya metido en las fiestas, hoy, a las siete de la tarde, Zumbakoton, dirigido por el grupo de Zumba del municipio. A las 20 horas, chupinazo y presentación del melocotón, dedicado a las mujeres que han participado en la Comisión de Fiestas en diversas generaciones A continuación, cabezudos y con la txaranga 'Jun da Jo'. A las 21.30 horas, cena popular a cargo de los restaurantes Atxulondo y Pasus. Después de la cena, actuación de la txaranga 'Jun da Jo' y a las 02.00, Karaoke.

Contra la violencia machista

Las comisiones de fiestas de Zizurkil, las agentes feministas y el Ayuntamiento realizaron diversas reuniones en junio y julio, para reforzar dos ámbitos de cara a las fiestas. Por una parte, siguiendo con el protocolo aprobado el año pasado en contra de la violencia machista, se quiere profundizar en la concienciación, para reivindicar unas fiestas igualitarias y libres para las mujeres. El reto de este año será difundir el protocolo a más vecinos y vecinas. Y, siguiendo el camino iniciado el año pasado, al comienzo de las fiestas se mostrará públicamente que se rechaza rotundamente la violencia machista, mediante un acto en el inicio de las fiestas.

Apoyo a Euskaraldia

Durante todo este año se está trabajando en el fomento del uso del euskera, con la intención de hacer frente al descenso que han reflejado las mediciones realizadas y apoyando la iniciativa Euskaraldia. En las fiestas se llevarán a cabo diversas iniciativas de concienciación. «El problema de Zizurkil no es que la gente no sepa, sino que muchos y muchas de los que sabemos no tenemos suficiente conciencia de la importancia de su uso. Nuestra intención es incidir en ello» han explicado desde las comisiones de fiestas.

Los agentes de Zizurkil están colaborando entre ellos por unas fiestas más paritarias y más euskaldunes.