Charla para conocer otras experiencias sobre cuidados este miércoles

Amaia Núñez ALEGIA. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:48

La iniciativa 'Alegia Zainduz - Cuidando Alegia' continúa adelante con el proceso para reflexionar sobre el modelo de cuidados actual y definir uno nuevo en el municipio. Así, para el próximo miércoles, 22 de octubre, han organizado una charla en la que darán a conocer la experiencia y vivencias de otras localidades de Gipuzkoa en el ámbito de los cuidados, puestas en marcha a lo largo de los últimos años.

La ponencia será en la casa de cultura a partir de las 17.00 horas y en la misma se podrán escuchar de primera mano las experiencias que se están llevando a cabo en Legorreta, Oiartzun y la Mancomunidad de Saiaz, en las localidades de Errezil y Bidania-Goiatz. La charla será abierta y podrán asistir todas las personas interesadas en el tema.