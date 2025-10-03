El carril lento de la N-I entre Tolosa e Irura, cerrado mañana por desbroces

A. N. tolosaldea. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:14 Comenta Compartir

Mañana domingo van a realizar diversos trabajos de desbroce sobre algunos muros de contención en la carretera N-I. Por ello, el carril lento en dirección Donostia permanecerá cerrado entre los puntos kilométricos 435,0 y 436,5, entre la salida desde Zumain bajo Escolapios, hasta la salida al barrio Larramendi; y del 437,5 al 438,2, desde los alrededores de la gasolinera hasta la par del puente de Guadalupe. El corte del carril se realizará de las 04:00 horas a las 16:00 horas del domingo.