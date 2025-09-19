Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La carretera para subir desde Alegia permanecerá cortada la próxima semana

A. N.

orendain.

Ostirala, 19 iraila 2025, 20:12

A partir del lunes la carretera para subir a Orendain desde Alegia, la GI-3670, permanecerá cortada para reparar el hundimiento existente en el punto kilométrico 2,400. La Diputación ha informado que para la correcta ejecución de los trabajos se realizará un corte total de la carretera en ambos sentidos, cerrando completamente el tramo afectado a la circulación.

El plazo de ejecución estimado para las obras es de cinco días. El corte de tráfico comenzará el lunes, día 22, a las 8.00 y finalizará el viernes, día 26. Durante esos días, habrá que utilizar la GI-2133 que une Alegia, Amezketa y Abaltzisketa, para llegar a Orendain.

Argazki lehiaketa

Ohitura den bezala, datorren urterako herriko egutegiak egingo dituzte, eta bertan argitaratuko diren argazkiak aukeratzeko lehiaketa antolatu dute. Argazkiak aurkezteko epea zabalik dago, azaroaren 2ra bitartean.

Lehiaketako gaia Orendain da eta argazkiak modu horizontalean ateratakoak izan behar dira. Parte-hartzaile bakoitzak, gehienez, 5 irudi aurkeztu ditzake. Argazkiak udala@orendain.eus helbidera bidali beharko dira. Mezuan egilearen izen-abizenak adierazi beharko dira, baita zein hilabetetan atera diren ere.

