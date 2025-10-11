La caravana del misterio llega a Ihurre a partir del próximo fin de semana

Los días 17, 18 y 19, la plaza de Ihurre se convertirá en un escenario de enigmas, acertijos y desafíos mentales con la llegada de 'La Caravana Escape Room', una original experiencia itinerante que invita a disfrutar de 60 minutos de diversión y suspense en equipo.

La propuesta, organizada por el Ayuntamiento, ofrece una actividad gratuita pero con reserva previa obligatoria a través de la web lacaravanaescaperoom.com. Las inscripciones están abiertas.

En grupos de entre tres y cinco personas, los participantes deberán sumergirse en un misterioso mundo lleno de enigmas, retos y pistas por resolver antes de que el tiempo se agote. La actividad está recomendada para mayores de 16 años, aunque los jóvenes de 10 a 15 años también podrán participar acompañados por un adulto.