Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tolosa Goierri

La caravana del misterio llega a Ihurre a partir del próximo fin de semana

J. ZABALA

olaberriA.

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:43

Comenta

Los días 17, 18 y 19, la plaza de Ihurre se convertirá en un escenario de enigmas, acertijos y desafíos mentales con la llegada de 'La Caravana Escape Room', una original experiencia itinerante que invita a disfrutar de 60 minutos de diversión y suspense en equipo.

La propuesta, organizada por el Ayuntamiento, ofrece una actividad gratuita pero con reserva previa obligatoria a través de la web lacaravanaescaperoom.com. Las inscripciones están abiertas.

En grupos de entre tres y cinco personas, los participantes deberán sumergirse en un misterioso mundo lleno de enigmas, retos y pistas por resolver antes de que el tiempo se agote. La actividad está recomendada para mayores de 16 años, aunque los jóvenes de 10 a 15 años también podrán participar acompañados por un adulto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  2. 2

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  3. 3

    «Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»
  4. 4

    La guipuzcoana Sapa adquirirá una segunda planta en EE UU y ampliará su impacto industrial en Euskadi
  5. 5

    Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»
  6. 6 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  7. 7 La hamburguesería que abre en San Sebastián su primer local en Euskadi: «Los donostiarras son muy exigentes»
  8. 8

    El vestíbulo del TAV de la estación de Atotxa tendrá una zona comercial abierta al público
  9. 9 El cierre por enfermedad de un conocido comercio de Irun
  10. 10 El funcionario del País Vasco francés que ha hecho desaparecer una fortuna millonaria de dinero público sin dejar rastro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La caravana del misterio llega a Ihurre a partir del próximo fin de semana