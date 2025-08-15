Bolo eta herri kirolen ostean, mozorro eta bertsoak gaur

Tolosa GoierriBolo eta herri kirolen ostean, mozorro eta bertsoak gaur
Ostirala, 15 abuztua 2025, 20:53
Ostiraletik festa giroan murgilduta dabiltza zeraindarrak eta atzokoan ere makina bat ekitaldi izan zituzten Ama Birjin egunaz gozatzeko. Besteak beste, txakolin dastaketa eta txorizo egosia izan ziren plazan, Toberako trikitilari gaztetxoekin. Arratsalde, partean, berriz, Andra Mari bola txapelketak hartu zuen lekukoa, eta herri kirolak izna zirne herritarren artean. Gaur, festetako azken egunean ere izango da zer egiterik. Dantzaldi herrikoia Solkie dantza taldearen gidaritzapean; herriko gaztagileen gazta dastaketa eta toka txapelketa; bertsolariak eta herri afaria eta mozorro desfilea, trikitilariek girotuta.
