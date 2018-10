EH Bildu presenta ocho enmiendas a los presupuestos de 2019 Los ediles de EH Bildu presentaron las enmiendas para mejorar varios aspectos de las cuentas para 2019. / ARRATIBEL Se debatirán en el Pleno del lunes y suponen la modificación de 229.000 euros, el 3,5% del presupuesto municipal IMANOL ARRATIBEL AMASA-VILLABONA. Jueves, 25 octubre 2018, 00:37

Los presupuestos para 2019, se debatirán el lunes, a las 19 horas, en sesión Plenaria. Tras analizar los presupuestos presentado por el Gobierno Municipal, EH Bildu ha presentado un total de ocho enmiendas parciales para mejorar y complementar las cuentas para 2019 con el objetivo que sean «más sociales y que den una mejor respuesta a las necesidades del pueblo y de la ciudadanía».

Ante los presupuestos presentados por el Gobierno Municipal matizan que «el equipo de gobierno del PNV no ha habilitado ningún mecanismo para recoger las propuestas de la ciudadanía». Ante el proyecto para cubrir el parque de Larrea, recuerda que se decidió, en 2014, tras un proceso participativo y que fue la ciudadanía con su voto la que la eligió. Valoran que este proyecto debe ser una prioridad dentro de las inversiones en urbanismo y el PNV «ha rechazado una y otra vez realizarlo». En cuanto a las dos mayores partidas económicas del apartado de inversiones: El aparcamiento de Txermin y aceras y trabajos de asfaltado. No la han podido estudiar porque «no existe ninguna documentación al respecto».

Observan que el presupuesto para gastos del Gobierno aumenta en un 8,60% y consideran que varias partidas económicas son prescindibles «como asesoría general, gastos de protocolo, dietas para altos cargos etcétera». En cuanto a las políticas de vivienda remarcan el tremendo aumento de los precios de los alquileres. «Amasa-Villabona no es una excepción. Inexplicablemente, el PNV renuncia a actuar en este ámbito y no destina ni un solo euro a realizar políticas activas de vivienda». Critican que no se conceda ningún tipo de subvención a asociaciones e instituciones que «realizan un trabajo encomiable para el futuro de nuestra nación, como el consorcio Udalbiltza, la fundación Euskal Memoria y Gaindegia (observatorio para el desarrollo socioeconómico de Euskal Herria)».

Prioridades para el municipio

Las enmiendas acogen: Realización del proyecto para cubrir el parque de Larrea (196 mil euros) que lo consideran prioritario.

La mesa por la igualdad en Amasa Villabona (+4.500 euros). «Se crearía un espacio de participación abierto, que abogue por la eliminación de las diferentes actitudes y comportamientos sexistas y/o machistas y que actúe en favor de un pueblo paritario y con las mayores cotas posibles de igualdad de género». Consideran que para avanzar en igualdad es «imprescindible el trabajo en común del movimiento feminista y las instituciones públicas».

La creación de una comisión para el impulso del comercio local (tres mil euros) al que consideran que es el sector económico más importante de Amasa Villabona y desde el punto de vista social «es imprescindible para mantener vivas las calles de nuestro pueblo». Proponen crear una comisión específica con la participación de la asociación de comerciantes Oria (también con todos los comerciantes que así lo deseen) y un técnico especializado para acordad actuaciones conjuntas de impulso del comercio local y el consumo en cercanía».

Subvenciones para las matriculaciones en la guardería pública Seaska (9.000 euros) con la puesta en marcha un sistema de subvenciones a las familias que la utilicen. «En el último año, hay familias de Amasa Villabona llevan a sus niños a Zizurkil porque las tasas de matriculación son bastante más baratas allí. A consecuencia de esto (y de otros factores externos) la guardería ha sufrido un considerable retroceso en las matriculaciones». Proponen subvenciones como medida correctora e igualen las cantidades económicas de las tasas de matriculación de Seaska con la oferta concertada situada en Zizurkil. «Estas ayudas están ya en marcha en Zizurkil y Aduna».

Vivienda: Plan de actuación municipal (12.000 euros) con la realización de un estudio de la situación actual sobre todo en las viviendas vacías. «Y después realizar un plan de acción que implemente medidas concretas con el objetivo de que exista un acceso real a una vivienda digna».

Subvenciones a organismos y entidades de Euskal Herria, unos 1.500 euros, para el consorcio Udalbiltza, a la Fundación Euskal Memoria y al Observatorio para el desarrollo socioeconómico Gaindegia.

Mediante estas enmiendas, se modificaría una cuantía total de 229.000 euros, un 3,5% del presupuesto total del Ayuntamiento. Y EH Bildu desea trasladar su disposición «a dialogar, discutir y llegar a acuerdos» tanto con el PNV como con el PSE. «Los votos de nuestro grupo no están todavía decididos. Se decidirán en la acogida que tengan nuestras enmiendas y de la actitud constructiva o no, del Gobierno Municipal».