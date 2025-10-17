EH Bildu de Olaberria presenta su balance de mitad de legislatura

J. ZABALA olaberriA. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:48 Comenta Compartir

EH Bildu de Olaberria ha presentado su balance de mitad de legislatura, subrayando que su trabajo en estos dos años se ha centrado en tres ejes prioritarios: la vivienda, el bienestar social y los cuidados. Según la coalición, se han dado los primeros pasos para afrontar los principales desafíos del municipio, y el compromiso es mantener el rumbo en los próximos años.

Uno de los temas más destacados ha sido la vivienda, que, según el último Sociometro, se ha convertido en la mayor preocupación ciudadana desde 2007. En Olaberria también se hacen patentes los problemas de acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes, y las dificultades para emanciparse.

Para hacer frente a esta situación, EH Bildu ha impulsado los primeros pasos para construir nuevas viviendas en los terrenos situados junto a la iglesia, además de invitar a los propietarios de las 67 viviendas vacías identificadas en el municipio a ponerlas en alquiler social. Asimismo, la coalición ha señalado que ya está en marcha un nuevo proyecto para transformar locales vacíos en Ihurre en viviendas habitables.

En el ámbito del bienestar y los cuidados, EH Bildu ha destacado la puesta en marcha de varias iniciativas. En un proceso participativo realizado en 2023 se constató que la población de Ihurre es, de media, más envejecida que la del conjunto de Gipuzkoa. Ante esta realidad, la coalición ha impulsado la colaboración con Matia Fundazioa y ha propuesto la creación de una mesa de cuidados. También han conseguido ampliar en 20 horas mensuales la jornada de la trabajadora social y mejorar la coordinación con el centro de salud, aunque consideran necesario aumentar la dedicación a jornada completa en el futuro. Además, han planteado medidas para mejorar la formación y las condiciones laborales de las personas cuidadoras, así como la elaboración de nuevos pliegos para reforzar el servicio de ayuda a domicilio.

EH Bildu ha recordado que el pasado 22 de enero los ayuntamientos de Goierri firmaron un nuevo modelo de gobernanza colaborativa, y ha subrayado que la cooperación y el liderazgo compartido serán 'imprescindibles' para que todos estos proyectos puedan hacerse realidad en los dos años que restan de legislatura.