Tolosa Goierri

Bihar hasiko dituzte Ugarten Errosarioko Amaren jaiak

Igandean Ingurutxoa dantzatuko dute herri kirol jaialdiaren ondoren, eta asteartean meza eskainiko dute zaindariaren egunean

Amaia Núñez

AMEZKETA.

Asteazkena, 1 urria 2025, 20:54

Hiru eguneko festak ospatuko dituzte Ugarte auzoan asteburuan. Bihar, ostiralarekin, hasiko dituzte jaiak, kanpai jotxe, suziri eta buruhandiekin 19:30ean. Ondoren, triki poteoa egingo da eta, seguidam, herri afaria. Gauean, erromeria izango a Lajabi de Lutxurdio trikitilariekin eta, atsedenaldian, toka txapelketa antolatuko da.

Larunbatean, urriaren 4an, herriko gaztetxoen arteko pelota partiduak jokatuko dira 11:00etatik aurrera. Segidan, puzgarriak egongo dira frontoian, 12:30etik 14:30era eta 16:00etik 19:00etara. Arratsaldean, berriz, zaldian ibilalditxoak egiteko aukera ere egongo da.

Bazkalondoren, Keparen oroimenezko III. Mus Txapelketa antolatuko da Amuarrain elkartean 16:00etan. Izena ematea ordu erdi lehenago irekiko dute. Bikote bakoitzak 10 euro ordaindu beharko ditu eta kideetako bat herrikoa izan beharko da. 17:30ean, txokolate beroa bizkotxoekin banatuko da elkartearen aurrean. Iluntzean zahagi ardoa egongo da eta, 22:30ean hasita, Ansorregi eta Larrañaga eta Izer eta Alabierrekin erromeria.

Igandean, Meza Nagusia eskainiko da 11:15ean Errosarioko Amaren elizan. Jarraian, txakolin dastaketa eta pintxoak plazan, Jon Ostolaza eta Rakel Pujana trikitilariek alaituta. Arratsaldean, herri-kirol jaialdia egongo da 18:00etan. Lierni Osa eta Udane Ostolaza arituko dira harri-jasotzen, eta Xabier Zaldua eta Aratz Mugerza aizkoran. Ondoren, ohi bezala, Ingurutxoa dantzatuko dute. Iluntzeko 20:30ean, sagardo dastaketa egingo dute, eta jaiak amaitzeko Jon Ostolaza eta Rakel Pujana trikitilariekin erromeria.

Era berean, Errosarioko Amaren egunean, urriaren 7an asteartean, meza eskainiko da elizan 11:00etan. Ondoren, festa batzordeak hamaiketakoa eskainiko du elkartean.

