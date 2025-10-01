Bihar hasiko dituzte Ugarten Errosarioko Amaren jaiak

Tolosa GoierriBihar hasiko dituzte Ugarten Errosarioko Amaren jaiak
Igandean Ingurutxoa dantzatuko dute herri kirol jaialdiaren ondoren, eta asteartean meza eskainiko dute zaindariaren egunean
Amaia Núñez
AMEZKETA.
Asteazkena, 1 urria 2025, 20:54
Hiru eguneko festak ospatuko dituzte Ugarte auzoan asteburuan. Bihar, ostiralarekin, hasiko dituzte jaiak, kanpai jotxe, suziri eta buruhandiekin 19:30ean. Ondoren, triki poteoa egingo da eta, seguidam, herri afaria. Gauean, erromeria izango a Lajabi de Lutxurdio trikitilariekin eta, atsedenaldian, toka txapelketa antolatuko da.
Larunbatean, urriaren 4an, herriko gaztetxoen arteko pelota partiduak jokatuko dira 11:00etatik aurrera. Segidan, puzgarriak egongo dira frontoian, 12:30etik 14:30era eta 16:00etik 19:00etara. Arratsaldean, berriz, zaldian ibilalditxoak egiteko aukera ere egongo da.
Bazkalondoren, Keparen oroimenezko III. Mus Txapelketa antolatuko da Amuarrain elkartean 16:00etan. Izena ematea ordu erdi lehenago irekiko dute. Bikote bakoitzak 10 euro ordaindu beharko ditu eta kideetako bat herrikoa izan beharko da. 17:30ean, txokolate beroa bizkotxoekin banatuko da elkartearen aurrean. Iluntzean zahagi ardoa egongo da eta, 22:30ean hasita, Ansorregi eta Larrañaga eta Izer eta Alabierrekin erromeria.
Igandean, Meza Nagusia eskainiko da 11:15ean Errosarioko Amaren elizan. Jarraian, txakolin dastaketa eta pintxoak plazan, Jon Ostolaza eta Rakel Pujana trikitilariek alaituta. Arratsaldean, herri-kirol jaialdia egongo da 18:00etan. Lierni Osa eta Udane Ostolaza arituko dira harri-jasotzen, eta Xabier Zaldua eta Aratz Mugerza aizkoran. Ondoren, ohi bezala, Ingurutxoa dantzatuko dute. Iluntzeko 20:30ean, sagardo dastaketa egingo dute, eta jaiak amaitzeko Jon Ostolaza eta Rakel Pujana trikitilariekin erromeria.
Era berean, Errosarioko Amaren egunean, urriaren 7an asteartean, meza eskainiko da elizan 11:00etan. Ondoren, festa batzordeak hamaiketakoa eskainiko du elkartean.
