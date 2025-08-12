Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bihar ekingo diote Andra Mari jaien bigarren asteari adunarrek

Axeri dantzaren 50. urteurrena ospatuko da ostiralean, belaunaldi ezberdinetako parte hartzaileen emanaldiarekin

Amaia Núñez

ADUNA.

Asteartea, 12 abuztua 2025, 20:09

Pasa den asteburuko ekitaldien ondoren, bihar botako dute Andra Mari jaietako txupinazoa Adunan. Oilasko biltzaileen eguna izango da. Goizean goizetik aterako dira baserriz-baserri dantzan aritzeko eta eguerdian Oilasko jokoa egingo da. Ondoren, oilasko biltzaileek bazkaria izango dute. Iluntzean jaitsiko da Kukurruku kanpandorretik. 20:00etan botako du pregoia Metak koadrilak, Kukurrukuri ongi etorria emanez. Horren aurretik, jaietako kartel lehiaketako sari banaketa egingo da. Gainera, herri-afaria egingo da Euskal Parrillak eskainia eta, barrikotea, Zabala eta Aburuza sagardotegien eskutik. Gauean, Trikidantz taldearekin erromeria.

Ostiralean, Ama birjin egunean, txistularien dianak emango dio egunari hasiera 7:00etan. Aurten Axeri dantza berreskuratu zenaren 50. urteurrena ospatuko dute adunarrek. Hortaz, Axerien bilkura egingo dute 10:00etan. 11:15ean Meza Nagusia eskainiko da eta eguerdian umeen dantza saioa. Ondoren, Axeri dantzaren emanaldia izango da, belaunaldi ezberdinetako parte hartzaileekin. Jarraian, Axeriek bazkaria izango dute. Arratsaldean, bertso saioa egongo da Andoni Egaña, Aitor Mendiluze, Maialen Akizu, Alaia Martin eta Maddalen Arzallus bertsolariekin. Imanol Artola 'Felix' arituko da gai-jartzaile lanetan. Iluntzean, Iratzar taldearen erromeria hasiko da. 22:00etan pilota jaialdia egongo da, jubenilen eta nagusien mailako partiduekin; eta gauerditik aurrera jarraituko du erromeriak.

Larunbatean, umeen eta gazteen eguna ospatuko da. Goizean zein arratsaldean haurrentzako puzgarriak egongo dira. 18:00etan gazteen arteko herri-kirol saioa egingo da, 20:30 gazteen afaria eta, 22:30etik aurrera, 3TTU taldearekin erromeria.

Igandean, hilaren 17an, Koadrillen Eguna izango dute. 13:00etan poteoa egingo da Iraunkorrak txarangarekin eta photocall-a Kukurrukurekin. Ondoren, Metak koadrilak prestatutako bazkaria egongo da. Bazkalondoren, Iraunkorrak txarangak alaituko du giroa eta koadrilen arteko jolasak ere antolatuko dira. 19:00ean Muxutruk taldearekin erromeria hasiko da, 20:30ean bingo-bokatak eta 22:00ean zezen suzkoa egongo da. 23:00etan agurtuko dute Kukurruku datorren urtera arte.

