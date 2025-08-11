Bihar arratsaldean hasiko dituzte gabiriarrek San Lorentzo jaiak

Tolosa GoierriBihar arratsaldean hasiko dituzte gabiriarrek San Lorentzo jaiak
Igandera bitartean haur zein helduentzako egitarau zabala antolatu du festa batzordeak
Amaia Núñez
GABIRIA.
Astelehena, 11 abuztua 2025, 20:44
Bihartik igandera bitartean ospatuko dituzte Andra Mari jaiak Gabirian. Igandean, ohitura den bezala San Lorentzo eguna ospatu zuten. Meza Nagusia eskaini zen baselizan eta, ondoren, hamaiketakoa Korta Jatetxearen eskutik.
Atseden egun batzuen ondoren, asteazkenean botako dute txupinazoa. Goiz eta arratsaldez biribilketa egingo da baserriz-baserri herriko txistulariek lagunduta. Gainera, arratsaldean 16:30etik aurrera haurrentzako ur-jolasak egongo dira, apar festarekin amaituko dena. 17:30ean pilota eta pala partiduak jokatuko dira. Txupinazoa eta makilaren jaitsiera 19:00etan izango da. Jarraian, gazte sentitzen direnak afaria egingo dute eta, gauerdian, Ondoezik elektrotxaranga.
Ostegunean, Andra Mari bezpera egunean, hilaren 14an, herri-kirol apustua jokatuko da 13:00etan. Arratsaldean, bertso-saioa eskainiko dute Eneritz Artetxe, Eneko Lazkoz, Eneko Araiztegi, Sebastián Lizaso, Jone Uria eta Aitor Tatiegi bertsolariek. Gauean, Naxker, Malko eta DJ Txekor-en kontzertuak.
Abuztuaren 15ean, meza nagusiarekin hasiko dute eguna 11:00ean eta eguerdian XXXII. Txirrindulari igoera antolatuko da, federatu gabeko parte hartzaileentzako sariekin. Arratsaldean, haurrentzako aurpegia margotzeko tailerra egongo da, baita umeen mozorro-dantza. 18:30etan Bola eta Toka txapelketa antolatuko da eta gauean Muxutruk taldearekin erromeria. Gauerdian mozorro-lehiaketa antolatuko da. Goizaldean baratzuri-zopa jana, Erbie elkartean.
Larunbatean, hilaren 16an, San Roke eguna ospatuko da. 11:00tan meza nagusia eskainiko da eta eguerdian Goruntz dantza taldeak emanaldia eskainiko du. Arratsaldean, berriz, sagardo dastaketa eta txistor-lehiaketa egingo dira 19:00etik aurrera. Aldi berean, bola-eta toka-txapelketa herrikoiak antolatuko dira 18:30ean hasita. Gauean Sukena, Skabidean eta Dj Morix taldeen kontzertuak izango dira eta goizaldean baratzuri-zopa jana, Osinalde elkartean.
Datorren igandean, hilak 17, herritarrentzako toka-bola- eta tiragoma txapelketa antolatuko da eguerditik aurrera. Gainera, umeen eguna ospatuko da 17:00etatik aurrera. Jarraian, 19:00etatik 20:00etara ardo-beltz banaketa eta afari-merienda egingo da, Joselu Anayak taldeak girotuta arratsalde eta gauean. Afalondoren su artifizialak botako dira.
