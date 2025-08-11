Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oilaskoak biltzen aritu ondoren, dantza emanaldia eskainiko dute plazan. NÚÑEZ

Tolosa Goierri

Bihar abiatuko dira Zizurkilgo jaiak oilasko biltzaileen protagonismoarekin

Suziria iluntzean botako du aurtengo Txapel Eguneko txapeldun izan den Luix Urkolak

Amaia Núñez

zizurkil.

Astelehena, 11 abuztua 2025, 20:44

Oilasko biltzaileak izango dira protagonista bihar Zizurkilgo herriguneko Andra Mari jaien hasieran. Baserritarrez jantzita goizean goiz abiatuko dira baserriz baserri eta etxez etxe arituko dira dantzan. Goizean, gainera, eskulanak egongo dira haur eta gaztetxoentzat. Bazkalordurako gerturatuko dira oilasko biltzaileak herrigunera plazan dantzaldia eskaintzeko.

Arratsaldean pasaka modalitateko pilota partida jokatuko da zimiterioan. Ziarrusta eta Alberdi bikoak, Aizpuru eta Urbietaren aurka arituko dira 17:30ean. Segidan, Elektrotxufla elektrotxarangak alaituko du giroa. Jaiei hasiera ofiziala emango dien txupinazoa 20:00etan botako du Luix Urkolak, aurtengo Txapel Eguneko txapeldunak. Ondoren, herri afaria egongo da frontoian eta, eguna amaitzeko, erromeria Itzal taldearekin.

Osteguna Umeen eguna izango da. Haurrek krosak emango dio hasiera egitarauari 11:30ean. Ondoren, buruhandiak eta jolasak egongo dira bazkalordura arte. Bazkalondoren, puzgarriak izango dituzte 16:00etatik 19:00etara. Era berean, XXXIV. Mus Txapelketa antolatuko da Zentroan. 19:00etan Dj Mikeltxinekin diskofesta hasiko da. 22:00etatik aurrera lau eta erdiko V. Intxaur Pilota Txapelketako finalak jokatuko dira, 22:30ean zezen-suzkoa eta gauerdian, Dj Mikeltxin.

Arratsaldean pilota partida jokatuko da Ziarrusta-Alberdi eta Aizpurua-Urbieta bikoteen artean

Ostiralean, Ama Birjin egunean, erretirodunek hamaiketakoa izango dute Iriarten, segidan Altxorraren bila antolatuko da haurrentzat eta, 12:30ean, herri kirolen erakustaldia egingo da frontoian. Harriak jasotzen arituko dira Ainitze Zumeta eta Pablo Azpiazu eta aizkoran, Eneko Saralegi ta Joseba Otaegi. Arratsaldean, Idi probak egongo dira Plazaberrin 18:00ean. Ondoren, sagardo dastaketa plazan Jon Uria eta Julete Otegi trikitilariekin. Gauean, bertsolarien saio nagusia izango da Unai Mendizabal, Maialen Lujanbio, Andoni Egaña, Oihana Iguaran, Iker Zubeldia eta Sustrai Colinarekin, eta Amaia Agirre gai jartzailearekin. Ondoren, Gorka-Hektor eta Alaitzekin dantzaldia, plazan.

Larunbatean herriko gazteen arteko herri-kirol saioa egingo da plazan eguerdian. Segidan, erraldoi eta buruhandien kalejira, eta herri-bazkaria frontoian. Ondoren, bingoa eta jolasak antolatuko dira. 19:00etan Andoni Ollokiegirekin kantaldia plazan. Gauean, Xiberoots eta Bengo taldeen kontzertuak eta, jaiak buka-tzeko, Dj Txekor.

