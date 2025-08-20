Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Terminan las retenciones en la AP-8 a la altura de Irun sentido Baiona

Tolosa Goierri

Bigarren hiruhilabeteko uraren tasa ordaintzeko epea irekita dago

Amaia Núñez

zegama.

Asteazkena, 20 abuztua 2025, 20:49

Gipuzkoako Urak enpresak jakinarazten die beren Zegamako bezeroei 2025eko bigarren hiruhilabeteari dagokion uraren, arazketaren eta saneamendu planaren tasa ordaintzeko epea irekia dagoela. Borondatezko ordainketa irailaren 4ra bitartean izango da, eta egun horretatik aurrera ordaintzeke daudenak Gipuzkoako Foru Aldundiaren esku geratuko dira berak kobratu ditzan.

Jaietako autobus zerbitzua

Bihar hasiko diren San Bartolome jaietarako gaueko autobus zerbitzu bereziak egongo dira. Larunbatetik iganderako gauean, ohiko zerbitzuez gain, Zegamara iristeko autobusa egongo da Ihurren 4:45ean, Idiazabalen eta Seguran ere geldituko dena. Ondoren, 5:00etan Ordiziatik aterako da autobusa, Beasainen ere geldituko dena gainontzeko geralekuetaz gain.Itzulerarako, 5:00etan eta 6:00etan aterako dira autobusak.

