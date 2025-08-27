Bertso saioa izango da bihar arratsaldean San Martin parkeko etxolan

AmezketaBertso saioa izango da bihar arratsaldean San Martin parkeko etxolan
A. N.
Amezketa.
Asteazkena, 27 abuztua 2025, 20:47
Bertsolarien emanaldia antolatu du bihar ostiralerako San Martingo etxolak Harituz bertsolari elkartearekin elkarlanean. Saioa 18:00etan hasiko da eta lau bertsolari gaztek hartuko dute parte: Navarra Arrizabalaga, Beñat Zeberio, Danel Etxeberria eta Maddi Agirre.
