BerroBira herri krosa larunbatean jokatuko dute Berrobin

A. N.

berrobi.

Asteartea, 16 iraila 2025, 20:24

Larunbatean, irailaren 20an, BerroBira herri krosaren XXII. edizioa jokatuko dute. Lasterketa haur, gazte zein helduentzako izango da, ohi bezala. Aurrebenjamin, benjamin eta alebin mailetako lasterketak 16:00etatik aurrera egingo dira, infantil eta kadeteena 16:30ean eta helduenari 17:00etan emango zaio hasiera. Haurren izen-ematea doan izango da. Online egiteko aukera egongo da herrikrosa.eus atarian larunbata baino lehen edo egunean bertan 15:30etik aurrera plazan jarriko den mahaian.

Helduek 7,5 kilometro osatu beharko dituzte, herrian zehar antolakuntzak prestatutako zirkuituari bost itzuli emanez. Parte hartu nahi dutenek herrikrossa.com helbidean eman beharko dute izena aldez aurretik, 8 euro ordainduta. Aurten online bakarrik egongo da izena emateko aukera, eta ezingo da lasterketa egunean bertan izena eman. Emakumezkoen zein gizonezkoen mailan lehen hiru sailkatuentzako banatuko dira sariak: irabazleek 100 euro eta garaikurra jasoko dituzte, eta bigarren eta hirugarren sailkatuek garaikurra.

Bolondresak

Era berean, antolakuntzak jakinarazi duenez, boluntarioak behar dituzte BerroBira krosaren egunean zeregin ezberdinetan laguntzeko. Larunbatean haurren zein helduen lasterketek irauten duten bitartean, 16:00etatik 18:00ak bitartean, laguntzeko prest daudenak, Begi Gorri gaztetxeko kideekin jarri beharko dute harremanetan.

