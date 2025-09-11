Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Tolosa Goierri

Berokuntza-sistemei buruzko tailer praktikoa hilaren 18an

J. Z.

GABIRIA.

Osteguna, 11 iraila 2025, 20:40

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Jasangarritasun Departamentuak, OTC Gipuzkoako Eraldaketa Energetikorako Bulegoaren bidez eta Udalarekin elkarlanean, Energia Argitu programaren baitako tailer praktikoa antolatu du irailaren 18an, 18:00etan, Kultur Etxean. Saioaren helburua da herritarrei beren etxebizitzarako berokuntza-sistemarik egokiena aukeratzen laguntzea.

Antolatzaileek azpimarratu dute erabakia hartzerakoan etxebizitzaren ezaugarriak, instalatutako ekipamendua edo erabilera ohiturak kontuan hartzea ezinbestekoa dela, eta ez soilik merkatuan modan dauden sistemak.

Parte hartu nahi dutenek irailaren 15a baino lehen eman behar dute izena, energiabulegoa@gipuzkoa.eus helbidera idatzita edo 628 532 303 telefonora deituta. Informazio osagarria Gipuzkoako Foru Aldundiaren webgunean dago eskuragarri.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte-Oria enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  3. 3 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  4. 4 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  5. 5 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  6. 6

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  7. 7 El último día de la pastelería Kai-Alde
  8. 8 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  9. 9 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  10. 10 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Berokuntza-sistemei buruzko tailer praktikoa hilaren 18an