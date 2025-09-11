Berokuntza-sistemei buruzko tailer praktikoa hilaren 18an

Tolosa GoierriBerokuntza-sistemei buruzko tailer praktikoa hilaren 18an
J. Z.
GABIRIA.
Osteguna, 11 iraila 2025, 20:40
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Jasangarritasun Departamentuak, OTC Gipuzkoako Eraldaketa Energetikorako Bulegoaren bidez eta Udalarekin elkarlanean, Energia Argitu programaren baitako tailer praktikoa antolatu du irailaren 18an, 18:00etan, Kultur Etxean. Saioaren helburua da herritarrei beren etxebizitzarako berokuntza-sistemarik egokiena aukeratzen laguntzea.
Antolatzaileek azpimarratu dute erabakia hartzerakoan etxebizitzaren ezaugarriak, instalatutako ekipamendua edo erabilera ohiturak kontuan hartzea ezinbestekoa dela, eta ez soilik merkatuan modan dauden sistemak.
Parte hartu nahi dutenek irailaren 15a baino lehen eman behar dute izena, energiabulegoa@gipuzkoa.eus helbidera idatzita edo 628 532 303 telefonora deituta. Informazio osagarria Gipuzkoako Foru Aldundiaren webgunean dago eskuragarri.
