Senar ataundarrak goi mailan lehiatzen jarraituko du. BAIKO

Tolosa Goierri

Beñat Senarrek bi denboraldiz luzatu du ibilbidea Baiko Pilotarekin

J. ZABALA

ATAUN.

Osteguna, 16 urria 2025, 20:21

Comenta

Beñat Senar ataundarrak Baiko Pilota enpresarekin kontratua berritu du, eta, hortaz, bi denboraldi gehiago emango ditu enpresaren parte izaten. Urriaren 25ean 24 urte beteko dituen pilotariak iazko azaroaren 23an egin zuen debuta profesional gisa, Seguran, bere ibilbidearen hasiera markatuz.

Gaur egun, B Serieko Lau t'erdiko txapelketan ari da lehian Senar, eta aurreko ostiralean jokatutako final-laurdenetako ligaxkako lehen partida bere alde erori zen. Garaipen horrekin, ataundar gazteak ilusioz jarraitzen du bere ibilbide profesionalari eusten, eta erakutsi du pilotaren etorkizunean izen propioa izango duela denboraldiak pilatzen doan bitartean.

