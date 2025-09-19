Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bele Gazteko kideak pasa den urtean burututako irteera batean ateratako argazkian. BELE-GAZTE

Tolosa Goierri

Bele Gaztek ikasturte berriari ekingo dio irailaren 27an

12 eta 18 urte bitarteko nerabeei aisialdirako, topagunerako eta euskarazko jardueretarako gunea eskaintzen die

JOSU ZABALA

ZEGAMA.

Ostirala, 19 iraila 2025, 20:13

Udaleko Haur, Nerabe eta Gazteen Sustapen Sailak herriko gazteei gonbita luzatu die ikasturte berria hastearekin batera Bele Gazte Gaztelekuan parte hartzera. Gaztelekua 12 eta 18 urte bitarteko nerabeei zuzendutako espazioa da, eta helburua da haien aisialdiaz modu osasuntsuan, lagunartean eta euskaraz gozatzeko aukera eskaintzea.

Gaztelekua ez da soilik aisialdirako toki bat: nerabeen beharrei eta interesei egokitutako gune dinamikoa da. Hezitzaileen bide-laguntzarekin, gazteek beren iritzia eta gustuak plazaratzeko aukera dute, eta programazioa beraien ekarpenekin osatzen da. Horrela, beraiek erabakiko dute zein ekintza egingo diren, euren zaletasunak eta kezkak kontuan hartuta.

Ikasturte berriari irailaren 27an, larunbatean, arratsaldeko 17.30ean emango zaio hasiera. Hasiera ekitaldian, merienda bat eskainiko da, eta aldi berean urritik abendura bitarteko programazioa adostuko da gaztelekuan bertan. Horrela, gazteek euren gustuko ekintzak proposatzeko aukera izango dute ikasturtearen lehen momentutik.

Ikasturtean zehar, gaztelekua ostiraletan 17:00etatik 20:00etara eta larunbatetan 16:30etik 20:30era egongo da zabalik. Ordutegi honek uztailera arte iraungo du, eta astebururo aisialdirako topagune iraunkorra izango da Zegamako gazteentzat.

15 urteko ibilbidea

Aurten, gainera, Bele Gazte Gaztelekuak 15 urte betetzen ditu martxan jarri zenetik. Urteurren berezi hau ospatzeko, erakusketa bat prestatuko da gaztelekuan bertan. Bertan, azken hamabost urteetan egin diren ekintzen eta bertan parte hartu duten gazteen argazkiak bilduko dira. Erakusketa gaztelekuko ordutegian egongo da ikusgai irailaren 27tik aurrera, eta herritar guztiei irekia izango da.

