La XLIV edición de la Beasain Proba se va a celebrar mañana

La S.C. Loinaz organizará mañana una nueva prueba ciclista para deportistas de la categoría júnior. El ciclismo retorna con la celebración de la XLIV edición de la Beasain Proba, prueba de carácter estatal incluida en el calendario del premundial 2025. La competición tendrá lugar a partir de las 10.30 horas.

La Beasain Proba es ya una cita consolidada en el panorama ciclista y cada año convierte a la localidad vagonera en punto de referencia para equipos y aficionados. La organización espera una amplia participación de ciclistas llegados de distintos puntos del Estado, lo que garantiza un alto nivel competitivo. El recorrido cubrirá una distancia de 110 km, y la llegada de los ciclistas se espera para las 13.00.