Una vivienda para combatir la soledad no deseada en Beasain

La soledad no deseada es uno de los problemas que sufren cada vez más personas mayores. Para combatirlo, la Diputación Foral de Gipuzkoa puso en marcha la iniciativa Etxelagun, dentro de la estrategia Adinberri, y en colaboración con otras instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Beasain.

El municipio ha participado en las dos fases del proyecto que se han llevado a cabo hasta el momento. En la primera, se elaboró una guía de diseño cuyo objetivo era definir unas pautas para el diseño de viviendas en Gipuzkoa para paliar la percepción de soledad y fomentar la autonomía de las personas mayores de 55 años que viven solas. Era una propuesta interdisciplinar en la que tuvieron en cuenta urbanismo, salud pública, intervención social y participación ciudadana, promoviendo nuevas formas de cuidado desde la comunidad. El consistorio estableció una metodología de adaptación de las viviendas para paliar la soledad no deseada y promover entornos inclusivos y amigables para la vejez.

La segunda fase se ha centrado en la intervención en viviendas reales y se puso en marcha este mismo año. En este caso, el Ayuntamiento beasaindadrra situó como modelo de análisis una de las viviendas tuteladas en el taller de cocreación. En ella participaron técnicos municipales, personal de servicios sociales, representantes del Osakidetza, así como las asociaciones Asmube y las entidades que participan en el proyecto, como son, Departamento de Arquitectura de la UPV/EHU -grupo de investigación Caviar-, el Departamento de Salud, Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa y Adinberri, y las escuelas de Arquitectura y Psicología de Donostia (UPV/EHU).

Prototipo de vivienda

El pasado junio llevaron a cabo un taller para reflexionar sobre el cuidado comunitario y elaborar una propuesta para una vivienda que servirá de prototipo de la iniciativa. En la jornada, los participantes identificaron barreras físicas y sociales en el entorno local, compartieron experiencias y se analizaron soluciones arquitectónicas, relacionales y comunitarias que fomentan la vida autónoma.

Con las ideas obtenidas se elaborará un proyecto arquitectónico con una plan de intervención para acondicionar una vivienda en la que se realizará el estudio para comprobar en qué medida incide en la mejora de las personas que la habitan. Este prototipo de vivienda tiene como objetivo prevenir y paliar la soledad no deseada y podrá servir de modelo para otras localidades. Las obras para acondicionar la vivienda están previstas para la tercera fase de la iniciativa Etxelagun.