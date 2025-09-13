Los vecinos de Igartza disfrutarán hoy del último día festivo

BeasainLos vecinos de Igartza disfrutarán hoy del último día festivo
Igartza despide hoy sus fiestas con una jornada repleta de actividades ideadas para todos los públicos
J. ZABALA
BEASAIN.
Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:35
Las fiestas de Igartza llegan hoy, domingo, a su última jornada, que se presenta cargada de propuestas para todas las edades y con un ambiente festivo que acompañará hasta la noche. Desde primera hora de la mañana, el programa ofrece alternativas para disfrutar en familia y compartir los últimos momentos de la celebración.
La jornada comenzará a las 8.30 con el III Campeonato de pesca en el río Oria, que ha congregado a numerosos aficionados en la orilla. A las 10.00 los más pequeños serán protagonistas en el IV Acuatlón infantil 'Dani Zabalo', mientras que a partir de las 11.00 la diversión se trasladará a los hinchables preparados para la juventud.
El ambiente musical tomará el relevo a las 12.30 con el trikipoteo, antes de la tradicional cita gastronómica de las 14.30, donde la paella popular y el bingo reunirán a cuadrillas y vecinos en torno a la mesa. Por la tarde, a las 17.30, la fuerza y la destreza se pondrán a prueba en el concurso de txingas y sokatira, para dar paso a las 18.30 a la salida de los cabezudos, siempre esperada por los más pequeños.
El espectáculo de herri kirolak llegará a las 19.00 como uno de los momentos destacados del día, mostrando la tradición y el esfuerzo que caracterizan a estas pruebas. La música regresará a las calles a las 20.30 con un nuevo trikipoteo, que servirá de antesala al cierre oficial de las fiestas, previsto para las 21.30, cuando Igartza pondrá el punto final a varios días de ambiente festivo y convivencia vecinal.
Con esta intensa jornada, el barrio se despide de unas celebraciones que han vuelto a reunir a vecinos y visitantes en torno a la cultura popular, la gastronomía, el deporte y la música.
