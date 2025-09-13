Los vecinos de Igartza disfrutarán hoy del último día festivo

J. ZABALA BEASAIN. Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:35 Comenta Compartir

Las fiestas de Igartza llegan hoy, domingo, a su última jornada, que se presenta cargada de propuestas para todas las edades y con un ambiente festivo que acompañará hasta la noche. Desde primera hora de la mañana, el programa ofrece alternativas para disfrutar en familia y compartir los últimos momentos de la celebración.

La jornada comenzará a las 8.30 con el III Campeonato de pesca en el río Oria, que ha congregado a numerosos aficionados en la orilla. A las 10.00 los más pequeños serán protagonistas en el IV Acuatlón infantil 'Dani Zabalo', mientras que a partir de las 11.00 la diversión se trasladará a los hinchables preparados para la juventud.

El ambiente musical tomará el relevo a las 12.30 con el trikipoteo, antes de la tradicional cita gastronómica de las 14.30, donde la paella popular y el bingo reunirán a cuadrillas y vecinos en torno a la mesa. Por la tarde, a las 17.30, la fuerza y la destreza se pondrán a prueba en el concurso de txingas y sokatira, para dar paso a las 18.30 a la salida de los cabezudos, siempre esperada por los más pequeños.

El espectáculo de herri kirolak llegará a las 19.00 como uno de los momentos destacados del día, mostrando la tradición y el esfuerzo que caracterizan a estas pruebas. La música regresará a las calles a las 20.30 con un nuevo trikipoteo, que servirá de antesala al cierre oficial de las fiestas, previsto para las 21.30, cuando Igartza pondrá el punto final a varios días de ambiente festivo y convivencia vecinal.

Con esta intensa jornada, el barrio se despide de unas celebraciones que han vuelto a reunir a vecinos y visitantes en torno a la cultura popular, la gastronomía, el deporte y la música.