Varias decenas de personas se concentran en apoyo a Gaza

J. ZABALA BEASAIN. Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:47

En el marco de la huelga de cuatro horas convocada por el sindicato ELA, en la jornada de ayer decenas de personas se reunieron en la plaza San Martín de Loinaz para mostrar su solidaridad con la población civil de Gaza. Los participantes denunciaron los ataques sufridos por la ciudadanía y reclamaron que se permita de manera inmediata y masiva la entrada de ayuda humanitaria.

Durante la concentración, los asistentes corearon diversos lemas para exigir el cese de las acciones militares y aumentar la presión internacional sobre Israel. Según ELA, «es urgente que el ejército israelí detenga los ataques contra la población de Gaza», y añadieron que «la presión debe mantenerse hasta que el gobierno israelí cumpla plenamente con estas condiciones».

La convocatoria busca enviar un mensaje de defensa de los derechos humanos y de la paz, extendiendo su reclamo tanto a las calles como a los centros de trabajo. La movilización forma parte de un esfuerzo más amplio para exigir solidaridad internacional y un alto el fuego inmediato, subrayando la importancia de la cooperación humanitaria en contextos de conflicto.