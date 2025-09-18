Unai Dorronsoro, quinto en la exigente Tor des Géants

BeasainUnai Dorronsoro, quinto en la exigente Tor des Géants
Beasain
Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:07
El ultrafondista de Beasain Unai Dorronsoro ha brillado en el Tor des Géants 2025, una de las pruebas de montaña más duras y prestigiosas del mundo. Con un tiempo de 74 horas, 15 minutos y 19 segundos, Dorronsoro alcanzó la quinta posición absoluta, convirtiéndose además en el mejor español clasificado en esta exigente edición. La carrera, celebrada en los Alpes italianos, recorre 335,6 kilómetros y acumula más de 24.000 metros de desnivel positivo. En esta edición se impuso el francés Victor Richard, que logró un nuevo récord de la prueba con 66 horas, 8 minutos y 22 segundos. Dorronsoro redondea así una temporada donde fue segundo en la Ehunmilak 2025 en julio.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.