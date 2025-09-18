Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dorronsoro, acompañado de su hija, en la meta de la prueba. S. COLETTA

Beasain

Unai Dorronsoro, quinto en la exigente Tor des Géants

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:07

El ultrafondista de Beasain Unai Dorronsoro ha brillado en el Tor des Géants 2025, una de las pruebas de montaña más duras y prestigiosas del mundo. Con un tiempo de 74 horas, 15 minutos y 19 segundos, Dorronsoro alcanzó la quinta posición absoluta, convirtiéndose además en el mejor español clasificado en esta exigente edición. La carrera, celebrada en los Alpes italianos, recorre 335,6 kilómetros y acumula más de 24.000 metros de desnivel positivo. En esta edición se impuso el francés Victor Richard, que logró un nuevo récord de la prueba con 66 horas, 8 minutos y 22 segundos. Dorronsoro redondea así una temporada donde fue segundo en la Ehunmilak 2025 en julio.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  4. 4 La emotiva despedida a un querido camarero de San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  5. 5 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  6. 6

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  7. 7 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  8. 8 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  9. 9 Goia responde a los ataques de Odón Elorza: «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde»
  10. 10

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Unai Dorronsoro, quinto en la exigente Tor des Géants

Unai Dorronsoro, quinto en la exigente Tor des Géants