Unai Dorronsoro, quinto en la exigente Tor des Géants

El ultrafondista de Beasain Unai Dorronsoro ha brillado en el Tor des Géants 2025, una de las pruebas de montaña más duras y prestigiosas del mundo. Con un tiempo de 74 horas, 15 minutos y 19 segundos, Dorronsoro alcanzó la quinta posición absoluta, convirtiéndose además en el mejor español clasificado en esta exigente edición. La carrera, celebrada en los Alpes italianos, recorre 335,6 kilómetros y acumula más de 24.000 metros de desnivel positivo. En esta edición se impuso el francés Victor Richard, que logró un nuevo récord de la prueba con 66 horas, 8 minutos y 22 segundos. Dorronsoro redondea así una temporada donde fue segundo en la Ehunmilak 2025 en julio.