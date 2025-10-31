Últimos días para visitar la XXXIV exposición del certamen de pintura al aire libre

J. ZABALA beasain. Viernes, 31 de octubre 2025, 20:19 Comenta Compartir

La Sala de exposiciones del Teatro Usurbe acoge hasta mañana, 2 de noviembre, la XXXIV exposición de los trabajos presentados al Certamen de Pintura al Aire Libre, organizada por Arrano Kultura.

La muestra, que reúne una selección de obras destacadas de artistas participantes, se puede visitar en horario de 18.00 a 20.00 horas, ofreciendo al público una oportunidad única de disfrutar del talento local y de la creatividad plasmada en los lienzos al aire libre, en el concurso celebrado hace unos días.