Últimos días para inscribirse en los talleres del centro de artes plásticas Urbieta

El edificio Urbieta, antigua sede del matadero municipal y hoy convertido en centro de artes plásticas, se prepara para iniciar un nuevo curso repleto ... de propuestas creativas. El plazo de inscripción ya está abierto y la programación completa se puede consultar tanto en el folleto distribuido en los domicilios como en la página web del Ayuntamiento.

Para el curso 2025-2026, diferentes asociaciones locales ofrecerán talleres pensados para acercar el arte y la cultura a la ciudadanía. La danza tendrá un papel destacado con clases de ballet dirigidas a niñas y niños a partir de 4 años, así como a personas adultas que deseen iniciarse o perfeccionar su técnica.

La oferta incluye también talleres de dibujo y pintura de la mano de la asociación BEAR, con horarios amplios y adaptados a todas las edades. Buztingintza, por su parte, impulsará la enseñanza de la cerámica y el esmaltado con grupos de nivel inicial y de continuidad. En este caso, las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de septiembre.

La fotografía se incorporará a la programación gracias a la asociación Argizpi, que ofrecerá en octubre un taller intensivo los lunes y miércoles. También habrá espacio para las artes escénicas con los talleres de teatro, diseñados por franjas de edad y abiertos a partir de los 5 años.

Una de las novedades llega de la mano de la asociación de radioaficionados del Goierri, que este año invita a hacerse socio o socia para conocer de cerca el mundo de la radio.

Todos los cursos se impartirán en las instalaciones del edificio Urbieta. Desde el Ayuntamiento recuerdan que la información detallada sobre horarios, requisitos y procedimientos de inscripción está disponible en la web municipal.