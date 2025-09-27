Últimos días para abonarse al Antzizar con condiciones especiales

El polideportivo Antzizar mantiene en marcha su campaña de captación de nuevos abonados, una iniciativa que se extenderá hasta el próximo 30 de septiembre ... bajo el lema 'Disfruta en Antzizar'. Con esta propuesta, el Ayuntamiento busca acercar a la ciudadanía un modelo de deporte y bienestar que combina actividad física, ocio saludable y el uso de herramientas tecnológicas innovadoras, con el objetivo de consolidar Antzizar como un espacio de referencia en la mejora de la calidad de vida.

La campaña no solo persigue atraer a nuevos usuarios, sino también reforzar el vínculo con quienes ya disfrutan de las instalaciones. En este sentido, se han introducido varias novedades pensadas para modernizar los servicios y facilitar la experiencia de los abonados. Entre ellas se encuentra un nuevo sistema digital de reserva de clases, que permitirá gestionar horarios de manera más rápida y cómoda. A ello se suma la posibilidad de contar con entrenamientos personalizados, diseñados a medida de las necesidades de cada usuario, y un sistema de seguimiento de la actividad física que ofrece información precisa sobre la evolución y el rendimiento deportivo.

El apartado económico de la campaña también ofrece condiciones ventajosas durante todo el mes de septiembre. A partir del día 16 y hasta el 30, quienes formalicen su inscripción se beneficiarán de un descuento del 50% en la matrícula. Además, las personas que ya formaron parte de la campaña de verano podrán disfrutar de matrícula gratuita durante este periodo, en reconocimiento a su fidelidad.

El Polideportivo Antzizar, además de ser un punto de encuentro para la práctica deportiva, es un equipamiento estratégico para el municipio. Sus instalaciones, que cuentan con piscina, canchas polideportivas, zonas de fitness y espacios para actividades dirigidas, atraen cada año a cientos de personas de Beasain y localidades cercanas. Gracias a su constante proceso de renovación y modernización, se ha consolidado como un referente comarcal en materia de deporte y salud, ofreciendo un servicio público que combina calidad, innovación y accesibilidad.

Con estas medidas, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de poner al alcance de la ciudadanía un servicio deportivo moderno, cercano y eficaz, que no solo fomente la práctica del ejercicio físico, sino que también contribuya a mejorar el bienestar general.

Las inscripciones y la información detallada sobre la campaña se pueden obtener directamente en las instalaciones del polideportivo Antzizar, que abre sus puertas con la vocación de seguir siendo un referente en la vida activa de Beasain.