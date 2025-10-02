Tres producciones para disfrutar del cine este fin de semana

J. Z. beasain. Jueves, 2 de octubre 2025, 20:13 Comenta Compartir

El Usurbe presenta una completa cartelera que arranca hoy, a las 20.00 h. con 'Maspalomas'. Mañana, se ofrecerán tres funciones: 'Elio' a las 16.45, seguido por 'Maspalomas' a las 19.15 y a las 22.15.

El domingo se repetirá la combinación, con 'Elio' a las 16.45 y dos pases de 'Maspalomas', a las 19.15 y 21.45.

El lunes será el día del espectador, con entradas a precio reducido, y dos sesiones de 'Maspalomas': a las 17.00 y 19.30. La programación cerrará el martes con la propuesta del Cineclub, que presentará la película 'Sirat' a las 20.15.