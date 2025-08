«Trabajar en casa tiene su lado positivo y negativo»

Josu Zabala Barandiaran Viernes, 1 de agosto 2025, 21:40 Comenta Compartir

El muro de la calle Senpere ya no es solo una pared desnuda. Gracias al trabajo del artista local Xabier Anuntzibai (Beasain, 1985), este espacio urbano se está transformando en una gran obra mural que representa la convivencia y la movilidad del municipio. Esta iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento, busca dotar de valor artístico a un espacio de tránsito muy frecuentado, además de servir como reflexión colectiva sobre el uso compartido del espacio público.

La intervención mural aborda escenas cotidianas y reconocibles de Beasain: personas caminando, montando en bicicleta o patinete, el ir y venir del tren, vehículos circulando, la silueta de la garza del Oria sobrevolando el conjunto monumental de Igartza... Todo ello en un conjunto dinámico, que pretende simbolizar la energía de un pueblo en constante movimiento. «El reto era representar la vida del día a día, lo que se ve y lo que a veces no se mira», explica Anuntzibai.

El proyecto comenzó a tomar forma hace un año, cuando el Ayuntamiento contactó con Anuntzibai para proponerle una intervención artística que recogiera los valores de convivencia y movilidad sostenible. «Hubo varias reuniones iniciales, y a partir de ahí preparé un boceto, fuimos ajustando algunos elementos y finalmente nos pusimos en marcha. El mural recientemente finalizado es solo la primera fase de un proyecto más amplio. Al otro lado del mismo muro se planea una segunda intervención (en la que se comenzará a trabajar a partir del próximo lunes, día 4 de agosto, hasta final de mes, y traerá consigo afecciones en el tráfico rodado de la zona). «Ese segundo mural será complementario al primero que he realizado. Compartirá algunos elementos, pero también incorporará novedades. Me interesa que ambos muros tengan un diálogo entre ellos, que no sean escenas aisladas, sino una historia continua con mensaje».

«Las paredes también pueden hablar, contar historias y ser espejo de una comunidad viva y en movimiento»

Un proyecto de gran tamaño

Sobre el proceso de creación, reconoce que se trata de un reto de gran envergadura. «Trabajar en casa siempre tiene un punto especial. Jugar en casa tiene sus ventajas y sus presiones, pero una vez que ves que la obra empieza a tomar forma y la gente lo recibe bien, todo esfuerzo merece la pena. Al principio cuesta visualizarlo, pero ahora puedo decir que estoy muy satisfecho con el resultado.

La acogida vecinal está siendo muy positiva. «Es una zona de mucho paso, y la gente se para, me comenta cosas. Me dicen que el espacio ha cambiado mucho, que tiene otra alegría. Creo que está gustando de verdad, y eso también me da fuerzas para seguir».

La evolución artística de Anuntzibai se hace patente también en el plano técnico. «Con el tiempo, he notado una mejora en la técnica, y eso también se nota a la hora de componer, de narrar algo con sentido. Para mí, este tipo de obras no son sólo decoración, son una forma de contar algo que resuene con quien lo mira. La experiencia es un grado, y lo que he ido aprendiendo estos años me ayuda a poder acometer proyectos de mayor envergadura como este último».

Con esta obra, Beasain sigue apostando por el arte urbano como herramienta de transformación social y urbana y Xabier Anuntzibai demuestra una vez más que «las paredes también pueden hablar, contar historias y ser espejo de una comunidad viva y en movimiento». A la espera de finalizar su trabajo, solo queda disfrutar de su arte.

