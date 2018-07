Tormentas hasta en la entrega de premios Entrega de premios. Los galardonados en las tres carreras, Ehunmilak, Goierriko2Haundiak y Maratón Marimurumendi, en la foto. / FOTOS JUANTXO UNANUA El maratón Marimirumendi, tercera de las carreras, se disputó con normalidad JUANTXO UNANUA BEASAIN. Martes, 17 julio 2018, 09:54

Hasta el último de los actos programados, la entrega de premios a los ganadores, se vio influenciado por las tan anunciadas tormentas; la descarga de agua y granizo obligó a retrasar el acto. Fueron tres las carreras de montaña celebradas en Beasain: 'Ehunmilak', 'Goierriko Bi haundiak' y la 'Maratón Marimurumendi', que organizó la Arrastaka Mendi Taldea.

En las breves intervenciones de los ganadores al recibir sus merecidos trofeos, remarcaron la buena gestión de la organización, «hizo lo que tenía que hacer, neutralizar y suspender las pruebas, mirando y velando por la seguridad del corredor ante la que estaba cayendo».

Muchos de ellos anunciaban, asimismo, que el año 2019 volverán a participar en alguna de las tres pruebas.

Maratón Marimurumendi

La que sí se celebró, con total normalidad y mucho barro, fue el maratón Marimurumendi, que salió puntualmente a las 09.00 horas. A esa cita, en la que se habían inscrito 216 corredores, pudimos ver a 197. Los primeros puestos en la llegada a meta fueron para unos corredores catalanes. Así, Aleix Bautista (3.48.04) se proclamó vencedor. Cabe recordar que en la misma maratón hizo podio en 2016, con el tercer puesto, y que el año pasado fue segundo.

De entre las mujeres, fue Ingrid Ruiz la que se proclamaba ayer vencedora. Además, estableció el récord en su modalidad con 4 horas 24 minutos y 30 segundos.

Los ganadores Ehunmilak. Se premió a los tres primeros en Azpeitia. 1. Javi Domínguez; 2. Jon Aizpurua (Beasain); 3. Unai Dorronsoro (Beasain). Féminas: 1. Eva Maller; 2. Elena Calvillo; 3. Noelia Camacho. G2H. Suspendida en Larraitz. En ese punto iban 1. Alvaro Ramos; 2. Raul Macarro; 3. Dani Aguirre. En féminas: 1. Uxue Fraile; 2. Aroa Sio; 3. Maddi Mujika. Maratón M. M. 1. Aleix Bautista; 2. Iñigo Arantzamendia; 3. Marc Costa. Féminas. 1. Ingrid Ruiz; 2. Amaiur Iglesias; 3. Sara Perez.

Tras Bautista, entraba en meta el ondarrutarra Iñigo Arantzamendi y, después de este, tercero, otro catalán, Marc Costa. El cuarto puesto fue para el lazkaotarra, y primer goierritarra, David Martín.

El ganador remarcó que, a pesar de haber ido con ventaja sobre el segundo clasificado, «había sido una prueba muy dura, ya que había mucho barro y nosotros no estamos tan acostumbrados a esta característica puntual del estado del terreno. Por momentos, me parecía oir pasos, como si el segundo me pisara los talones, pero no era así».

Ahora es el momento de hacer balance, de intentar cuadrar cifras y de realizar las correspondientes valoraciones.