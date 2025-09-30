Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Teknei Zornotza, celebra la victoria conseguida en la Euskal Kopa en Beasain. FOTOS M. DE LAS HERAS

Beasain

Teknei Bizkaia Zornotza, campeón de la Euskal Kopa en el Antzizar

El conjunto vizcaíno se impuso al Baskonia en la final de la Euskal Kopa, tras un sólido torneo disputado en el polideportivo Antzizar

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:30

El polideportivo Antzizar vivió un fin de semana de gran ambiente baloncestístico con la disputa de la Final a 4 de la Euskal Kopa ... de EBA y U22. El título viajó finalmente a Vizcaya después de que Teknei Bizkaia Zornotza superara en la final a Baskonia (72-83) en un choque que coronó la buena línea de los de Manu Moreno durante todo el torneo.

