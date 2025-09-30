Teknei Bizkaia Zornotza, campeón de la Euskal Kopa en el Antzizar

El polideportivo Antzizar vivió un fin de semana de gran ambiente baloncestístico con la disputa de la Final a 4 de la Euskal Kopa ... de EBA y U22. El título viajó finalmente a Vizcaya después de que Teknei Bizkaia Zornotza superara en la final a Baskonia (72-83) en un choque que coronó la buena línea de los de Manu Moreno durante todo el torneo.

La final arrancó con un Zornotza muy metido en el partido. En apenas tres minutos los vizcaínos ya mandaban 2-10 en el marcador, un inicio que marcó el tono del choque. Baskonia, empujado por su afición, reaccionó y consiguió equilibrar las fuerzas, cerrando el primer cuarto con un ajustado 18-19. En el segundo acto, el intercambio de golpes mantuvo el partido en el alambre, hasta que dos triples consecutivos volvieron a estirar la renta vizcaína para llegar al descanso con un 32-38.

El paso por vestuarios no frenó el ímpetu de Teknei Bizkaia Zornotza. De nuevo desde la larga distancia encontraron soluciones para irse hasta los diez puntos de ventaja (38-48). Baskonia no bajó los brazos y logró acercarse hasta el 50-53, pero fue un espejismo. Con carácter y confianza, los de Zornotza respondieron con un parcial contundente que dejó el partido prácticamente visto para sentencia: 53-67 a falta de ocho minutos. La diferencia llegó a ser de 17 tantos (65-82), y el 72-83 final desató la celebración vizcaína en Beasain.

El camino hacia la final también dejó historias de emoción. La primera semifinal enfrentó a Fundación Bilbao Basket Fundazioa y Baskonia en un duelo vibrante. Tras una primera mitad igualada (36-38), los gasteiztarras tomaron aire con un parcial de 4-18 que les situó +13 en el tercer cuarto (50-63). La renta se disparó hasta los 15 puntos, pero el filial bilbaíno firmó una reacción espectacular: un 11-0 que dejó el marcador empatado a 71 a poco más de un minuto del final. Sin embargo, el esfuerzo no tuvo premio y Baskonia cerró el triunfo por 71-75.

En la segunda semifinal, Teknei Bizkaia Zornotza demostró solidez frente a Iruki Take (90-76). El conjunto guipuzcoano comenzó con fuerza (5-16), pero poco a poco los vizcaínos fueron entrando en el partido. Al descanso ya habían dado la vuelta al marcador (38-39) y tras el paso por vestuarios, cinco triples consecutivos dinamitaron el encuentro (66-52). Esta vez no hubo lugar para sorpresas, y la diferencia se consolidó en el último cuarto hasta los 20 puntos (78-58), sin dar opción de remontada a los de Tolosa.

Apuesta firme por el deporte

Más allá de lo deportivo, la Final a 4 de la Euskal Kopa dejó un gran sabor de boca en Beasain, que volvió a demostrar su capacidad para acoger eventos de primer nivel en el Antzizar. La pista registró un buen ambiente durante todo el fin de semana, con presencia de aficiones de distintos puntos de Euskadi y con una organización que estuvo a la altura de la cita. Para el baloncesto guipuzcoano, fue también una oportunidad de acercar este tipo de torneos a la comarca y dar protagonismo a un escenario que sigue siendo un referente en la zona. En cuanto a los beasaindarras, fueron varios los vecinos que aprovecharon la oportunidad de acercarse al Antzizar y disfrutar de un espectáculo deportivo de primer nivel, que permitió disfrutar a los aficionados de los jóvenes talentos de las canteras del territorio, así como de los equipos mas fuertes de Euskadi.

En resumen, de la mano de una puesta en escena convincente, su acierto notable en el tiro exterior y la capacidad de controlar los momentos decisivos, Teknei Bizkaia Zornotza se proclamó campeón de la Euskal Kopa en Beasain. Una victoria que supone un impulso anímico de cara a la temporada y que refuerza el trabajo del equipo en este arranque de curso.