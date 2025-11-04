Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Ayuntamiento asegura que la subida busca garantizar el equilibrio financiero local para el 2026. UDALA

Beasain

Las tasas e impuestos se incrementarán un 2,8% en el próximo año 2026

El Pleno aprobó por unanimidad la actualización de tasas según el IPC

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:28

Comenta

El Pleno ha aprobado por unanimidad una actualización del 2,8% en impuestos, tasas y precios públicos para 2026, ajustada al IPC de la ... CAPV. La medida busca, según explican «asegurar el equilibrio financiero municipal y la sostenibilidad de los servicios».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

