Las tasas e impuestos se incrementarán un 2,8% en el próximo año 2026

El Pleno ha aprobado por unanimidad una actualización del 2,8% en impuestos, tasas y precios públicos para 2026, ajustada al IPC de la ... CAPV. La medida busca, según explican «asegurar el equilibrio financiero municipal y la sostenibilidad de los servicios».

La subida afectará a la mayoría de tasas e impuestos, aunque se mantienen excepciones y bonificaciones. En el IBI habrá reducciones de hasta el 90% para familias numerosas, según renta familiar, número de hijos y situaciones especiales como violencia de género o discapacidad. El ICIO se adaptará a la normativa foral, actualizando una regulación de 1989. La tasa de basuras subirá un 2,8% para viviendas y comercios, compensando los costes del servicio.

No se incrementarán las tasas de carga para vehículos eléctricos, exámenes de oposiciones, licencias de autotaxi, acceso a Igartza, colonias de verano, OTA, Musika Eskola ni Euskaltegi, cuyas tarifas ya fueron aprobadas para 2025-26. Las tarifas del taxi sí se ajustarán un 2,8%, manteniendo la coherencia con el resto.

Ayudas a domicilio

Entre los temas más relevantes del Pleno destacó la renovación del contrato del servicio de ayuda a domicilio, considerado esencial para el bienestar local. Se aprobó con la abstención de EH Bildu y el voto favorable del resto de grupos. El contrato, con un presupuesto de 1.386.795,61 euros (IVA incluido: 1.442.267,43 euros) y una duración de tres años, destinará el 85% a salarios, garantizando la estabilidad laboral. El servicio se adaptará de mejor manera a las necesidades de cada usuario, con atenciones mínimas de 30 minutos y el cómputo del desplazamiento como tiempo laboral. Se incorporan nuevas prestaciones de acompañamiento y paseos para fomentar la autonomía y el bienestar emocional.

El Pleno aprobó también nuevas líneas de subvención a asociaciones y entidades sociales, destinando 100.000 euros a proyectos de solidaridad e inclusión. Habrá ayudas de 3.000 euros para iniciativas sociosanitarias, 10.000 € para atención a personas en riesgo de exclusión, 10.600 euros para asociaciones de personas con discapacidad, 4.000 euros para acciones solidarias y 72.400 euros para programas de mayores y jubilados. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 12 de diciembre de 2025.

Para impulsar el comercio local, el Ayuntamiento lanzará bonos de consumo en el mercado: cada bono de 20 euros se venderá por 10 euros, asumiendo el consistorio la mitad. Cada persona podrá adquirir dos bonos por día en los mercados del 3 y 7 de febrero, 7 de marzo y 11 de abril de 2026. El objetivo es dinamizar los mercados semanales y la feria de Beasain, que celebrará su centenario en 2026, apoyando a productores locales y la tradición comercial.

En materia cultural, se aprobó una ayuda de hasta 150 euros para quienes aprueben el examen teórico del carné de conducir en euskera, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025. Se busca fomentar el uso de la lengua en ámbitos cotidianos y reconocer el esfuerzo de la juventud. También se convocó el concurso de carteles de Navidad 2025-26 para escolares de 6 a 11 años, con premios de 30 euros en bonos de compra y plazo de entrega hasta el 4 de diciembre.

En el apartado de mociones, Podemos propuso que CAF dejara de participar en «proyectos vinculados a asentamientos ilegales en territorio palestino». El PNV y el PSE respondieron con una contramoción, que fue aprobada con sus votos y la abstención de EH Bildu y Podemos. Además, ambos partidos presentaron una moción en defensa de la convivencia y del trabajo de la Ertzaintza y la Policía Municipal, aprobada pese a las contramociones de EH Bildu y Podemos.