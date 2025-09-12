Taller sobre la huerta de invierno el martes

BeasainTaller sobre la huerta de invierno el martes
J. Z.
Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:45
El próximo martes, día 16 , se celebrará un taller dedicado a la huerta de invierno, dentro del programa Furgobaratza. La cita será en el Parque de Huertos local, de 18.00 a 19.30. En el, se ofrecerán consejos sobre qué plantar y cómo sacar el máximo provecho a los huertos en invierno.
