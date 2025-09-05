Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ZABALA

Beasain

Susto por un fuego en el número 29 de la calle Foru

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:28

Durante la noche del jueves se vivieron momentos de tensión en el número 29 de la calle Foru, cuando el toldo de un balcón en el cuarto piso prendió fuego a causa de un pequeño accidente doméstico. El suceso ocurrió sobre las 21.30 horas y movilizó a patrullas de la Policía Municipal, la Ertzaintza y dos camiones de bomberos. Gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia, las llamas fueron sofocadas con un extintor antes de que se propagaran, evitando así consecuencias más graves. La situación quedó controlada en menos de media hora y no se registraron heridos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  3. 3 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  4. 4 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  5. 5 El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño»
  6. 6 Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina
  7. 7

    Isak, una mina de oro para la Real: su venta sufraga la reforma completa de Anoeta
  8. 8 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
  9. 9 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  10. 10 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Susto por un fuego en el número 29 de la calle Foru

Susto por un fuego en el número 29 de la calle Foru