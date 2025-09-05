Susto por un fuego en el número 29 de la calle Foru

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

Durante la noche del jueves se vivieron momentos de tensión en el número 29 de la calle Foru, cuando el toldo de un balcón en el cuarto piso prendió fuego a causa de un pequeño accidente doméstico. El suceso ocurrió sobre las 21.30 horas y movilizó a patrullas de la Policía Municipal, la Ertzaintza y dos camiones de bomberos. Gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia, las llamas fueron sofocadas con un extintor antes de que se propagaran, evitando así consecuencias más graves. La situación quedó controlada en menos de media hora y no se registraron heridos.